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Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:47

Для виконання задуманого і реалізації своїх планів у День літнього сонцестояння-2021 потрібно на світанку взяти червоний блокнот і записати бажання червоною ручкою

Як загадати бажання
Як загадати бажання
Фото: Depositphotos

Найближчими вихідними відбудеться літнє сонцестояння. 21 червня – це найдовший день року, а потім він щодня ставатиме все коротшим. День сонцестояння завжди був особливим для слов'ян і мав магічну силу, в тому числі для наших прагнень. Що потрібно зробити на День літнього сонцестояння, щоб задумане здійснилося? Дізнайтеся в нашій статті.

Також дивіться наш календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Традиції Дня літнього сонцестояння у наших предків

Найдовший день року і найкоротша ніч – чарівний час для здійснення бажань. 21 червня день триватиме цілих 17 годин і 33 хвилини. Після чого він почне потроху танути. Але це можна використати на свою користь. День сонцестояння був чи не головним святом у слов'ян. Вони влаштовували масові гуляння, плели вінки, стрибали через вогонь, ворожили. Цього дня за старим стилем наші пращури святкували Івана Купала.

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Вони жили за законами природи, і було дуже багато божеств і ритуалів, пов'язаних із Сонцем. Воно здавна вважалося символом благодаті, добробуту, багатства і здоров'я. Завдяки своєму вогненному кольору Сонце асоціювалося із золотом.

Як загадувати бажання на День сонцестояння

Найдовший сонячний день року – уособлення всієї сили Сонця. Тому у вищих сил потрібно просити здійснення своїх бажань. 21 червня 2021 року сприятливий і в нумерології, адже якщо скласти цю дату, виходить п'ятірка.

Цифра 5 в нумерології символізує всі п'ять людських почуттів. Цього дня важливо зануритися в сферу почуттів, відчути життя кожною клітинкою тіла і всіма фібрами душі. Не засиджуватися на місці, рухатися і прагнути досягнення мети. Кольори, смаки, звуки, запахи, тактильні відчуття – все це буде задіяно з максимальною силою.

Щоби вловити допомогу сонячної енергії, варто заздалегідь підготуватися, розписати свої бажання, скласти список справ, сфокусуватися на них і своїх відчуттях – що ви готові пережити при їх досягненні? Якщо ви щось задумали, не відкладайте, а прямо цього дня починайте це робити.

2021 року літнє сонцестояння відбудеться вранці, о 6 годині 32 хвилини за київським часом. Примітно, що за останні 10 років – це найранішій час сонцестояння.

Як загадати бажання
Як загадати бажання
Фото: Pexels

У цей час слід взяти червоний блокнот і вписати в нього своє бажання червоною ручкою. Чому червоною? Це колір вогню і сонця. Він збільшить силу яскравої зірки. Тому можна собі не відмовляти і загадувати навіть найнескромніші бажання. У вас з'являться сили на їхнє здійснення.

Магічним під час сонцестояння буде не тільки день, а й ніч – найкоротша в році, а значить, найсконцентрованіша, адже за цей короткий час вона повинна реалізуватися і встигнути виконати своє призначення в природі.

Це буде дуже сильна ніч, і в цей час можна подумки скидати з себе, віддавати темряві і Місяцю весь негатив, хвороби, безгрошів'я й інші проблеми.

А тому День сонцестояння 21 червня має всі шанси змінити наше життя на краще. Головне – в це вірити.

Дивіться відео про лунатизм:

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Джерело: Сьогодні
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