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День літнього сонцестояння 2019: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Сьогодні, 06:20

Сьогодні День літнього сонцестояння: відправляйте красиві і прикольні привітання друзям і близьким

День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння
Фото: Pixabay

Сьогодні, 21 червня, День літнього сонцестояння. Не пропустіть найдовший день у році і відправте найкращі привітання з Днем літнього сонцестояння у віршах і смс всім друзям, рідним і близьким.

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Кращі привітання з Днем літнього сонцестояння

***

В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!

Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!

День літнього сонцестояння: листівки
День літнього сонцестояння: листівки
Фото: bonnycards

Короткі смс в день літнього сонцестояння

***

Сияет солнце высоко,
Солнцестояние пришло.
Земля его теплом согрета,
Сегодня день вершины лета!

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Красиві привітання в День літнього сонцестояння

***

Я прошу минуточку внимания,
Чтобы с праздником поздравить вас,
В день летнего солнцестояния,
Пусть ярко светит солнышко для вас!

Сегодня втрое день длиннее ночи,
Так много можно нам всего успеть,
А ночь естественно, в три раза дня короче,
Давайте спать не будем, будем петь!

Пусть этот день вам принесет удачу,
А также много света и тепла,
Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,
Пусть будет жизнь прекрасна и светла!

День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння
Фото: Pixabay

Прикольні привітання у День літнього сонцестояння

***

Сегодня самый длинный день,
Неважно, что с погодой.
Традиций ты не забывай —
Объединись с природой.

Пусть каждый летний ветерок
Тебе приносит счастье,
Напейся солнышка ты впрок
И не страшны ненастья.

Хоть праздник не такой как все,
Без елки, и не блинный,
Ты друга близкого поздравь,
В день этот, самый длинный!

День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння
Фото: Pixabay

День літнього сонцестояння: привітання у віршах

***

День летнего солнцестояния,
Сегодня радуешь ты нас.
Пора загадывать желания
В этот волшебный дивный час.

Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.

День літнього сонцестояння: листівки
День літнього сонцестояння: листівки
Фото: bonnycards

Прикольні смс привітання з найдовшим днем у році

***

Возрадуйся светлому
Длинному дню
Поздравь, непременно,
Свою ты родню.

В такой долгий день
Что еще остается?
Подольше гулять
Нам сегодня придется!

День літнього сонцестояння: листівки
День літнього сонцестояння: листівки
Фото: bonnycards

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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