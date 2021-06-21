День літнього сонцестояння 2019: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Сьогодні День літнього сонцестояння: відправляйте красиві і прикольні привітання друзям і близьким

День літнього сонцестояння Фото: Pixabay

Сьогодні, 21 червня, День літнього сонцестояння. Не пропустіть найдовший день у році і відправте найкращі привітання з Днем літнього сонцестояння у віршах і смс всім друзям, рідним і близьким.

Кращі привітання з Днем літнього сонцестояння

***

В День летнего солнцестояния

Желаем добра, процветания,

Бесконечного сердечного тепла,

Чтобы жизнь наполненной была!



Чтобы звезды к вам благоволили,

А дела удачу приносили,

Чтобы счастлив был весь белый свет,

В радости живите, много лет!

День літнього сонцестояння: листівки Фото: bonnycards

Короткі смс в день літнього сонцестояння

***

Сияет солнце высоко,

Солнцестояние пришло.

Земля его теплом согрета,

Сегодня день вершины лета!

Красиві привітання в День літнього сонцестояння

***

Я прошу минуточку внимания,

Чтобы с праздником поздравить вас,

В день летнего солнцестояния,

Пусть ярко светит солнышко для вас!



Сегодня втрое день длиннее ночи,

Так много можно нам всего успеть,

А ночь естественно, в три раза дня короче,

Давайте спать не будем, будем петь!



Пусть этот день вам принесет удачу,

А также много света и тепла,

Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,

Пусть будет жизнь прекрасна и светла!

День літнього сонцестояння Фото: Pixabay

Прикольні привітання у День літнього сонцестояння

***

Сегодня самый длинный день,

Неважно, что с погодой.

Традиций ты не забывай —

Объединись с природой.



Пусть каждый летний ветерок

Тебе приносит счастье,

Напейся солнышка ты впрок

И не страшны ненастья.



Хоть праздник не такой как все,

Без елки, и не блинный,

Ты друга близкого поздравь,

В день этот, самый длинный!

День літнього сонцестояння Фото: Pixabay

День літнього сонцестояння: привітання у віршах

***

День летнего солнцестояния,

Сегодня радуешь ты нас.

Пора загадывать желания

В этот волшебный дивный час.



Очистите мысли и души,

Откройте сердца для любви.

В минуты волшебные летние

Простите друг другу долги.

День літнього сонцестояння: листівки Фото: bonnycards

Прикольні смс привітання з найдовшим днем у році

***

Возрадуйся светлому

Длинному дню

Поздравь, непременно,

Свою ты родню.



В такой долгий день

Что еще остается?

Подольше гулять

Нам сегодня придется!

День літнього сонцестояння: листівки Фото: bonnycards

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