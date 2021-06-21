День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс
Сегодня День летнего солнцестояния-2021: отправляйте красивые и прикольные поздравления друзьям и близким
Сегодня, 21 июня, День летнего солнцестояния. Не пропустите самый длинный день в году и отправьте лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в стихах и смс всем друзьям, родным и близким.
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Лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния
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В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!
Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!
Короткие смс в день летнего солнцестояния
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Сияет солнце высоко,
Солнцестояние пришло.
Земля его теплом согрета,
Сегодня день вершины лета!
Красивые поздравления в День летнего солнцестояния
***
Я прошу минуточку внимания,
Чтобы с праздником поздравить вас,
В день летнего солнцестояния,
Пусть ярко светит солнышко для вас!
Сегодня втрое день длиннее ночи,
Так много можно нам всего успеть,
А ночь естественно, в три раза дня короче,
Давайте спать не будем, будем петь!
Пусть этот день вам принесет удачу,
А также много света и тепла,
Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,
Пусть будет жизнь прекрасна и светла!
Прикольные поздравления в День летнего солнцестояния
***
Сегодня самый длинный день,
Неважно, что с погодой.
Традиций ты не забывай —
Объединись с природой.
Пусть каждый летний ветерок
Тебе приносит счастье,
Напейся солнышка ты впрок
И не страшны ненастья.
Хоть праздник не такой как все,
Без елки, и не блинный,
Ты друга близкого поздравь,
В день этот, самый длинный!
День летнего солнцестояния: поздравления в стихах
***
День летнего солнцестояния,
Сегодня радуешь ты нас.
Пора загадывать желания
В этот волшебный дивный час.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
Прикольные смс поздравления с самым длинным днем в году
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Возрадуйся светлому
Длинному дню
Поздравь, непременно,
Свою ты родню.
В такой долгий день
Что еще остается?
Подольше гулять
Нам сегодня придется!
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