З найсонячнішим днем у році: найкращі привітання, картинки і вірші
У День літнього сонцестояння-2021 зустрічайте світанок, вмивайтеся ранковою росою, вітайте близьких і коханих людей і бажайте всім сонячного настрою
Сьогодні, 21 червня, з самого раннього ранку відбудеться літнє сонцестояння. Цей день буде найсвітлішим, найдовшим, сонцерясним і сонцелюбним у році. З чим ми вас і вітаємо. А ще даруємо красиві сонячні картинки, листівки, вірші і побажання з Днем літнього сонцестояння.
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Коротке привітання з Днем літнього сонцестояння
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Солнцестояние сегодня,
День ярким светом затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
Подарит счастье и покой!
Прикольні привітання з Днем літнього сонцестояння
***
Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови дружище этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!
День добавляет сил тебе,
А ночь совсем укоротит,
Пускай же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!
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День літнього сонцестояння: п озитивні вірші
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Солнце вдруг остановилось,
Чтобы день не прекращался,
Чтоб ты все дела закончил,
Чтобы светом наслаждался.
Что за праздник, спросишь ты,
Весь в непонимании.
Самый долгий день в году –
День солнцестояния.
З Днем літнього сонцестояння : Добрі вітання
***
Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.
День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
Найкраще привітання у День літнього сонцестояння
***
Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
И вот приходит праздник Солнца –
Он самый длинный день в году,
В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Как коротки ее мгновенья –
Ничто не сможет ей помочь.
И кто теперь отыщет счастье,
Удержит в трепетных руках,
Тому по жизни в одночасье
Удача спустится в лучах.
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