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З найсонячнішим днем у році: найкращі привітання, картинки і вірші

Сьогодні, 05:05

У День літнього сонцестояння-2021 зустрічайте світанок, вмивайтеся ранковою росою, вітайте близьких і коханих людей і бажайте всім сонячного настрою

З Днем літнього сонцестояння
З Днем літнього сонцестояння
Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, з самого раннього ранку відбудеться літнє сонцестояння. Цей день буде найсвітлішим, найдовшим, сонцерясним і сонцелюбним у році. З чим ми вас і вітаємо. А ще даруємо красиві сонячні картинки, листівки, вірші і побажання з Днем літнього сонцестояння.

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Коротке привітання з Днем літнього сонцестояння

***

Солнцестояние сегодня,
День ярким светом затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
Подарит счастье и покой!

З Днем літнього сонцестояння
З Днем літнього сонцестояння
Фото: Pinterest

Прикольні привітання з Днем літнього сонцестояння

***

Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови дружище этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!

День добавляет сил тебе,
А ночь совсем укоротит,
Пускай же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!

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З Днем літнього сонцестояння
З Днем літнього сонцестояння
Фото: Pinterest

День літнього сонцестояння: п озитивні вірші

***

Солнце вдруг остановилось,
Чтобы день не прекращался,
Чтоб ты все дела закончил,
Чтобы светом наслаждался.

Что за праздник, спросишь ты,
Весь в непонимании.
Самый долгий день в году –
День солнцестояния.

З Днем літнього сонцестояння
З Днем літнього сонцестояння
Фото: Pinterest

З Днем літнього сонцестояння : Добрі вітання

***

Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.
День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.

В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.

З Днем літнього сонцестояння
З Днем літнього сонцестояння
Фото: Pinterest

Найкраще привітання у День літнього сонцестояння

***

Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
И вот приходит праздник Солнца –
Он самый длинный день в году,

В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Как коротки ее мгновенья –
Ничто не сможет ей помочь.

И кто теперь отыщет счастье,
Удержит в трепетных руках,
Тому по жизни в одночасье
Удача спустится в лучах.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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