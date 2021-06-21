З найсонячнішим днем у році: найкращі привітання, картинки і вірші

У День літнього сонцестояння-2021 зустрічайте світанок, вмивайтеся ранковою росою, вітайте близьких і коханих людей і бажайте всім сонячного настрою

З Днем літнього сонцестояння Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, з самого раннього ранку відбудеться літнє сонцестояння. Цей день буде найсвітлішим, найдовшим, сонцерясним і сонцелюбним у році. З чим ми вас і вітаємо. А ще даруємо красиві сонячні картинки, листівки, вірші і побажання з Днем літнього сонцестояння.

Коротке привітання з Днем літнього сонцестояння

***

Солнцестояние сегодня,

День ярким светом затяжной.

Пусть радость жизни не уймется,

Подарит счастье и покой!

З Днем літнього сонцестояння Фото: Pinterest

Прикольні привітання з Днем літнього сонцестояння

***

Макушка лета, летний пик,

И самый длинный день в году,

Лови дружище этот миг,

Поверь отныне ты в мечту!



День добавляет сил тебе,

А ночь совсем укоротит,

Пускай же в будущем всегда

Солнцестояние фартит!

З Днем літнього сонцестояння Фото: Pinterest

День літнього сонцестояння: п озитивні вірші

***

Солнце вдруг остановилось,

Чтобы день не прекращался,

Чтоб ты все дела закончил,

Чтобы светом наслаждался.



Что за праздник, спросишь ты,

Весь в непонимании.

Самый долгий день в году –

День солнцестояния.

З Днем літнього сонцестояння Фото: Pinterest

З Днем літнього сонцестояння : Добрі вітання

***

Пора загадать по желанию

В волшебный и сказочный час.

День летнего солнцестояния

Сегодня порадует нас.



В минуты волшебные летние

Простите друг другу долги.

Очистите мысли и души,

Откройте сердца для любви.

З Днем літнього сонцестояння Фото: Pinterest

Найкраще привітання у День літнього сонцестояння

***

Июнь открыл в домах оконца,

Неся тепло и доброту.

И вот приходит праздник Солнца –

Он самый длинный день в году,



В период полного цветенья

Грядет магическая ночь,

Как коротки ее мгновенья –

Ничто не сможет ей помочь.

И кто теперь отыщет счастье,

Удержит в трепетных руках,

Тому по жизни в одночасье

Удача спустится в лучах.

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