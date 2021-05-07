Поминальні дні: що у жодному разі не можна робити

На проводи не можна сваритися, особливо родичам

Поминальний день Фото: Depositphotos

Наближаються поминальні дні-2021. Уже з нинішньої неділі, 9 травня, почнеться період після Великодня, коли прийнято поминати померлих родичів і близьких людей. А завершуються вони святом Радониці, 11 травня.

Радоница, гробки, проводи, поминальні або батьківські дні – так в православному календарі називають спеціальні дати, коли віруючі згадують покійних. Традиційно в цей період люди ходять до церкви і на кладовища, щоб помолитися за душі померлих і відзначити з ними Воскресіння Христове, поділитися радістю від того, що Христос Воскрес, а смерть і зло були переможені.

Як і інші церковні свята, поминальні дні мають свої традиції й обмеження. Що не можна робити в цей період, щоб не порушити давні традиції і не образити пам'ять покійних, читайте в нашій статті.

Головні заборони в поминальні дні, згідно з народними і церковними традиціями

Прибирати могили і фарбувати огорожі на цвинтарі слід заздалегідь, а не на проводи.

Не можна займатися важкою фізичною і брудною домашньою роботою.

Особлива заборона накладається на прання – щоб очі небіжчикам не замилювати.

Не варто в цей день садити рослини, копати город. За народними спостереженнями, посаджені на гробки рослини будуть погано сходити і рости.

Вважається, що на Радоницю не можна називати покійних небіжчиками, бо вони чують нас і можуть образитися. Краще говорити "родичі", "близькі".

Не можна в поминальний день пити і курити на кладовищі, лаятися, шуміти або влаштовувати свята.

Взагалі родичам не можна сваритися, адже це батьківський день, і важливо виявляти і зміцнювати сімейні зв'язки.

Ні в якому разі не можна нічого нести в дім з кладовища – рослини, землю, продукти тощо. Виняток становлять частування, які роздають інші люди для поминання своїх родичів – вони для цього і призначені, і їх необов'язково з'їдати на кладовищі.

Вважається, що маленьким дітям і вагітним жінкам краще зовсім не ходити на кладовище. Краще замість цього піти в храм.

У церкву для поминання не можна нести м'ясо і м'ясні продукти.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Великдень-2021

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