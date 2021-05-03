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Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

Сьогодні, 09:29

Дізнайтеся про головні особливості першого тижня після Великодня 2021: народні традиції, обряди, заборони

Перший тиждень після Великодня у 2021 році випадає на період с 3 по 9 травня. Він називається Світлою седмицею або Світлим тижнем. У цей час прийнято відпочивати, ходити в гості, радіти життю, знаходити привід для веселощів і вітати один одного, кажучи: "Христос Воскрес – Воістину Воскрес!".

Однак майте на увазі, що в 2021 році через небезпеку поширення коронавірусу важливо дотримуватися всіх карантинних заходів і менше контактувати з іншими людьми. Тож по можливості краще залишатися вдома, а спілкування проводити в онлайн режимі.

Які особливості має кожен день Великоднього тижня, які традиції і обряди збереглися до наших днів і як правильно поводитися в цей період, читайте в нашій статті.

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Понеділок Світлого тижня

Починаючи з понеділка можна було ходити в гості. Першим до родичів в будинок заходить чоловік. На святковий стіл гість приносить паски, крашанки і символічні подарунки. А ось жінкам цього дня краще залишатися вдома.

Вівторок Світлого тижня

У вівторок, який ще називають Світлим вівторком, починали ходити в гості жінки, а їхні чоловіки в цей день не відвідували рідних. Але ці традиції зараз відходять і їх практично не дотримуються. Все частіше в гості приходять сім'ями. Раніше з вівторка, а частіше з середи, дівчата починали водити хороводи, тому середа називалася "хороводниця". Хороводи тривали з цього дня до Трійці.

Середа Світлого тижня

По середах "Великодніх свят" багато селян влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися "на музику", щоб проводити святки. Ці три дні великоденських свят були щасливим часом гостювання, молодіжних ігор та забав.

Четвер Світлого тижня

У перший четвер після Великодня дівчата закликали весну, виконуючи на пагорбах зворушливі пісні. Починаючи з четверга можна було влаштовувати оглядини і парубки приглядали собі наречену.

Колись на четвертий день пасхального тижня "водили кобилу". На палиці робили голову, прив'язували хвіст, накривали веретенцем. Зверху на цього коня сідали охочі покататися. Чоловік вбирався циганом і водив цю кобилу по вулиці. Коли кобила падала, тоді циган "гриз" їй вухо і вона вставала.

Святкування до четверга вже закінчується, але на столах ще можуть стояти паски, крашанки.

П'ятниця Світлого тижня

У п'ятницю був Прощений день, який особливо пишно і урочисто відзначався молодятами, до яких приходили близькі родичі. У цей день за традицією дівчата вмивалися крижаною водою, яка, вважається, допомагає весь рік залишатися здоровою.

Субота Світлого тижня

Починався розпал молодіжних ігор і гулянь. Наприклад, було популярно грати в катання яєць. Всі охочі складали півколом свої крашанки на низькій гірці, після чого один з них скачував своє яйце зверху, намагаючись збити якомога більше чужих. Всі збиті яйця гравець забирав собі.

Неділя Світлого тижня

Неділю Світлої седмиці ще називають Червоною гіркою. У цей день вважалося поганою прикметою сидіти вдома незаміжнім дівчатами і нежонатим хлопцям. Потрібно проводжати Великдень, проводити обряди зустрічі весни.

Що можна і не можна робити на тижні після Великодня

  • Оскільки свято Великодня – торжество життя над смертю, тому весь Великодній тиждень потрібно радіти, а не сумувати за померлими.
  • Також в ці дні не проводять панахиди.
  • Зате хрестити дітей на Світлу седмицю можна.
  • Також вважається, що народжене під час великоднього тижня немовля, буде наділене богатирським здоров'ям, удачею і багато чого доб'ється в житті.
  • На Світлому тижні не прийнято проводити обряд вінчання.
  • Зате можна було влаштовувати оглядини наречених, ходити на танці, веселитися і радіти життю.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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