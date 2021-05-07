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День матері: варіанти найпотрібніших подарунків

Сьогодні, 15:52

Що подарувати мамі потрібне, важливе й цінне, а не просто черговий сувенир

День матері: що подарувати мамі
День матері: що подарувати мамі
Фото: Unsplash

Найближчої неділі, 9 травня, в Україні святкується День матері. Що можна подарувати найріднішій людині, щоб ваш подарунок не відправився припадати пилом на полицю чи в шафу, а приніс реальну користь?

Life Сьогодні зібрали найактуальніші варіанти подарунків для мами, які їй напевно стануть в нагоді. І навіть якщо вона чимось не скористається, нехай краще ця річ буде вдома, ніж навпаки.

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Ттакож дивіться ідеї найкращих подарунків на День матері та інші свята травня в нашому календарі і не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.

Купіть мамі пульсоксиметр

Подбайте про мамине здоров'я
Подбайте про мамине здоров'я
Фото: Unsplash

Якщо цей маленький прилад є вдома, з ним спокійніше жити. Він абсолютно безболісно протягом кількох секунд розвіє численні сумнівів з стосовно самопочуття. Пульсоксиметр вимірює сатурацию, тобто рівень насичення киснем крові. Мами, на жаль, не молодіють, і з віком бажано постійно контролювати цей показник. А в умовах епідемії коронавірусу – тим більше.

Подаруйте мамі чохол на мобільний

Тепер телефону нічого не страшно
Тепер телефону нічого не страшно
Фото: Pinterest

І нехай він буде водонепроникним, антиударним, непригораємим, протиугінним і гучномовним водночас! Тоді у вас буде спокійна душа, ви завжди зможете вчасно додзвонитися до мами, а через дві годин безнадійних гудків не почуєте у відповідь, що вона кудись вийшла, а телефон не взяла з собою. Заодно продумайте, щоб чохол було зручно чіпляти на одяг, але при цьому він не заважав, не вивалювався і не губився. Загалом – дуже потрібний подарунок, перш за все – турботливим дітям.

Сплатіть комуналку

Вирішіть мамині проблеми
Вирішіть мамині проблеми
Фото: Unsplash

Злободенний, але дуже актуальний крок, який важко назвати подарунком, як таким. Але який дуже допоможе в матеріальному сенсі мамі, особливо якщо вона пенсіонерка. Перегляньте рахунку, можливо, у мами навіть є заборгованість. Ось і зробіть їй приємний сюрприз – позбавте нав'язливого почуття обов'язку. А вивільнені таким чином кошти вона знайде куди витратити.

Піднесіть незвичайний букет

Нехай мамі буде смачно
Нехай мамі буде смачно
Фото: Pinterest

Квіти – далеко не обов'язкова складова букета. Цей факт все частіше доводять популярні нині їстівні букети. Якщо мама – ласунка, вона прийде в захват від цукеркового букета або торта. Любителька екзотики із задоволенням поласує апельсиново-фруктовою ікебаной. А якщо ваша матуся – справжній гурман, подаруйте їй композицію з різних видів сирів і ковбас. Адже сама собі вона навряд чи зробить такий смачний подарунок.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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