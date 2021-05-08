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День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Сьогодні, 06:40

Красиві привітання з Днем пам'яті та примирення 8 травня в прозі, віршах, смс

Вічний вогонь
Вічний вогонь
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 8 травня, Україна і світ відзначає День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни. Life Сьогодні зібрали для вас красиві і зворушливі привітання з Днем пам'яті та примирення у віршах, прозі і смс.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Красиві привітання з Днем пам'яті та примирення у віршах

***

С Днем памяти и примирения вас поздравляем,
Неба мирного над головой всем пожелаем,
Пусть никогда не содрогнется от ужаса земля,
Пусть будут всегда спокойными ваши края!
Желаем вам вспомнить и помянуть,
Тех, кто лежит в могиле сырой,
Тех, кому выпал нелегкий путь,
Тех, кому звание – народный герой!

Короткі привітання з Днем пам'яті та примирення в прозі

***

У День пам'яті та примирення бажаємо всім жити в мирі, навчитися прощати, розуміти одне одного, залагоджувати всі суперечки і сварки мирним шляхом. Нехай цей день примирення нагадує, як важливо вірити і творити добро, щоб більше не відбувалося воєн і конфліктів!

Піднесені вірші у День пам'яті та примирення

***

Вспомним и помянем несломленные судьбы людей,
Кто кровью отвоевали нашу страну,
Кто на пулю вражескую бросались грудью своей,
Чтобы подарить нам победную весну!
Низкий поклон им сегодня до земли,
Родину свою они сумели спасти,
Ценой собственной жизни нам мир подарили,
Отчизну они больше, чем себя, любили!

День пам'яті і примирення
День пам'яті і примирення
Фото: Unsplash

Урочисті вірші з Днем пам'яті та примирення

***

Помним, чтим, скорбим! С днем памяти и примирения!
Люди, цените в жизни каждое мгновение.
Цените мир вокруг себя, свободу и тишину.
Наши предки ради этого прошли кровавую войну!
Молодые парни полегли в рассвете сил,
Не измерено количество неизвестных могил,
Жизнь познать даже не успели и многого не видали,
Но за Родину шли напролом, не сломились и не отступали.

Філософські привітання з Днем пам'яті та примирення в прозі

***

Нехай в нашій країні і в усьому світі нарешті запанує спокій, добро і мир. Люди, погляньте один на одного, візьміться за руки, допомагайте один одному, ставитеся з повагою до історії своєї батьківщини і не забувайте подвигів, скоєних вашими дідами і прадідами. З Днем злагоди і примирення!

Красиві привітання в День пам'яті та примирення

***

Давайте вспомним те лихие времена,
Когда по миру шла кровавая война,
Помянем же погибших всех людей,
Что поплатились жизнью своей!
Чтобы потомкам долгожданный мир достался,
Простой солдат ради победы постарался,
Вечная память ему и вечный огонь,
И чтоб война не повторялась больше вновь!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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