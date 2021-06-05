5 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день навколишнього середовища – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 5 червня

5 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 5 червня? Всесвітній день навколишнього середовища. День преподобної Єфросинії – в православному календарі. Леонтій Огірочник – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 червня.

Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day) – встановлений під егідою ООН і націлений на привернення уваги людей до проблем захисту та охорони навколишнього середовища.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибним промислом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) – був прийнятий ООН у грудні 2017 року.

День Конституції святкує Данія.

Яке сьогодні свято

5 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Михайла, сповідника, єпископа Синадського, преподобномученика Михайла, чорноризця, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

У народі 5 червня шанувався Леонтій Огірочник, якого також звали Конопляник. Цього дня займалися висадкою останніх огірків, а ще сіяли коноплю, яку наші предки цінували в побуті та медицині.

Прикмети на 5 червня

якщо на Леонтія Огірочника літає багато оводів – до хорошого врожаю огірків;

цвіте горобина на Леонтія – добре вродить конопля;

якщо вранці чути сильний запах трави, вдень буде дощ.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 червня

1910 – в Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку, створеному професором Олександром Кудашевим.

1919 – в ході українсько-польської війни почалася Чортківська операція Української Галицької Армії (УГА).

1945 – в Берліні підписано Декларацію про поразку Німеччини.

1947 – в Америці оприлюднена програма допомоги післявоєнній Європі "План Маршалла".

1981 – в Америці відкрито вірус імунодефіциту людини – СНІД.

Хто народився 5 червня

1723 – Адам Сміт, шотландський економіст і філософ.

1898 – Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

1941 – Барбара Брильська, польська актриса театру і кіно.

1956 – Кенні Джі, американський саксофоніст.

1971 – Марк Уолберг, американський кіноактор.

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