5 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день окружающей среды – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 июня

5 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 июня? Всемирный день окружающей среды. День преподобной Евфросинии – в православном календаре. Леонтий Огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июня.

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – установлен под эгидой ООН и нацелен на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) – был принят ООН в декабре 2017 года.

День Конституции празднует Дания.

Какой сегодня праздник

5 июня в православной церкви чтится память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобномученика Михаила, черноризца, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

В народе 5 июня почитался Леонтий Огуречник, которого также звали Конопляником. В этот день занимались высадкой последних огурцов, а еще сеяли коноплю, которая ценилась нашими предками в быту и медицине.

Приметы на 5 июня

если на Леонтия Огуречника летает много оводов – к хорошему урожаю огурцов;

цветет рябина на Леонтия – хорошо уродится конопля;

если утром слышен сильный запах травы, днем будет дождь.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 июня

1910 – в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.

1919 – в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА).

1945 – в Берлине подписана Декларация о поражении Германии.

1947 – в Америке обнародована программа помощи послевоенной Европе "План Маршалла".

1981 – в Америке открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.

Кто родился 5 июня

1723 – Адам Смит, шотландский экономист и философ.

1898 – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

1941 – Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.

1956 – Кенни Джи, американский саксофонист.

1971 – Марк Уолберг, американский киноактер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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