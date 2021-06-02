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Коли День журналіста в Україні: історія і значення свята

Сьогодні, 11:59

У 2021 році свято буде вихідним

День журналіста в Україні
День журналіста в Україні
Фото: Pixabay

Уже вкотре на початку червня в Україні відзначається День журналіста. Life Сьогодні розкажуть вам про точну дату, історію та значення цього дня.

Це професійне свято журналістів, кореспондентів і репортерів – всіх, чия робота пов'язана із засобами масової інформації в Україні, збором, обробкою і донесенням найцікавіших, найактуальніших і найважливіших новин до громадян країни.

Коли День журналіста в Україні

Щорічно професійне свято журналістів відзначається 6 червня.

Примітно, що в 2021 році свято вдало випадає на неділю, а значить, день буде вихідним.

Історія свята

Свято було встановлено Указом президента України Леоніда Кравчука 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України 1992 року до Міжнародної федерації журналістів.

Зауважимо, що дата 6 червня для святкування Дня журналіста України була вибрана не випадково. Зазначається, що цього дня в Брюсселі Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.

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До речі, День журналіста 6 червня – не єдина дата, яку відзначають представники "четвертої влади" в Україні. Крім цього свята, існує ще Всесвітній день свободи преси, який святкується 3 травня; Міжнародний день солідарності журналістів, 8 вересня; День україномовної преси, 12 листопада; День працівників радіо, телебачення і зв'язку України, 16 листопада.

Дивіться інтерв'ю українського ведучого і журналіста-криміналіста Костянтина Стогнія:

Раніше ми розповідали, які вихідні дні та свята в червні 2021 року в Україні.

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