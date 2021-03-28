28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 28 березня в історії

Яке сьогодні свято, 28 березня? Перехід на літній час в Україні. 2-га неділя Великого посту, пам'ять святого Олександра – в православному календарі. Вхід Господній в Єрусалим – у західних християн. Олександрів день – в народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 28 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 березня.

28 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Песах – другий день одного з найголовніших іудейських свят, присвячене звільненню євреїв з 400-річного рабства. В 2021 році Песах відзначається з вечора 27 березня до 4 квітня.

– другий день одного з найголовніших іудейських свят, присвячене звільненню євреїв з 400-річного рабства. В 2021 році Песах відзначається з вечора 27 березня до 4 квітня. День учителя святкують Чехія і Словаччина на честь дня народження в 1592 році чеського педагога, письменника і громадського діяча Яна Амоса Коменського.

святкують Чехія і Словаччина на честь дня народження в 1592 році чеського педагога, письменника і громадського діяча Яна Амоса Коменського. День співробітників органів національної безпеки – професійне свято відзначається в Азербайджані з 1997 року.

– професійне свято відзначається в Азербайджані з 1997 року. День працівників побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства відзначається в Білорусі з 1998 року в четверту неділю березня.

Яке сьогодні свято

28 березня в православній церкві відзначається друга неділя Великого посту. Шанується день пам'яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалонікійського, мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Дионисіїв, священномученика Олександра, ієрея в Сиді, мученика Никандра. Також відзначається собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

У західних християн 28 березня 2021 року відзначається Вхід Господній в Єрусалим або Пальмова неділя. Свято символізує прообраз входу Сина Людського в Рай і визнання місії Ісуса Христа.

У народі 28 березня шанувався Олександрів день. На Олександра в лісі починалося вовче весілля. У цей період вовки ставали особливо агресивними і навіть могли напасти на людей, а тому в ліс було небезпечно ходити. А ще до цього дня очікували прильоту чайок, що віщувало раннє тепло і льодохід на річках.

Прикмети на 28 березня

якщо чайки відразу починали купатися – на погану погоду;

сніг тане слабо, і вода тече повільно – до неврожайного року;

цього дня краще не ходити в ліс, щоб вовки не загризли;

якщо людина народилася в день Олександра, вона матиме гострий слух і запальний характер.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 березня

1842 – в Австрії відбувся перший концерт Віденського філармонічного оркестру.

1910 – в Марселі відбувся перший у світі політ гідроплана.

1930 – міста Константинополь і Ангора отримали нові назви – Стамбул і Анкара.

1964 – в Лондонському Музеї воскових фігур мадам Тюссо було оголошено, що учасники The Beatles стануть першими рок-музикантами, чиї фігури з'являться в експозиції музею.

1976 – почалося перше жіноче одиночне кругосвітнє плавання, яке здійснила польська мандрівниця Христина Хойновська-Ліскевич.

Хто народився 28 березня

1483 – Рафаель Санті, видатний італійський художник і архітектор, яскравий представник мистецтва епохи Високого Відродження.

1890 – Пол Вайтмен, американський джазовий скрипаль, керівник і диригент оркестру, "король джазу".

1925 – Дмитро Гнатюк, радянський український співак, театральний режисер.

1925 – Інокентій Смоктуновський, радянський актор театру і кіно, майстер художнього слова.

1948 – Даян Віст, американська актриса.

1950 – Віктор Стельмах, український поет, член Національної спілки письменників України.

1986 – Леді Гага, американська співачка, автор пісень, продюсер, дизайнер, актриса.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сегодня" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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