20 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День вишиванки в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 20 травня

20 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 20 травня? День вишиванки в Україні, День банківських працівників України. День святого Іоана – в православному і народному календарі. Іменини святкують Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Фаддей.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найзначущіші і найважливі події, які відбулися в історії уцього дня, а також про головні прикмети на 20 травня.

День вишиванки в Україні – свято національного українського одягу, яке щорічно відзначається з 2006 року третього четверга травня. 2021 року свято припадає на 20-те число і відзначає 15-річний ювілей.

– свято національного українського одягу, яке щорічно відзначається з 2006 року третього четверга травня. 2021 року свято припадає на 20-те число і відзначає 15-річний ювілей. День банківських працівників України – це професійне свято з 1991 року відзначають всі працівники банківської системи України.

– це професійне свято з 1991 року відзначають всі працівники банківської системи України. Всесвітній день метрології (World Metrology Day) – відзначається на честь підписання в Парижі 1875 року "Метричної Конвенції", на основі якої була створена Міжнародна організація мір і ваг.

– відзначається на честь підписання в Парижі 1875 року "Метричної Конвенції", на основі якої була створена Міжнародна організація мір і ваг. Всесвітній день травматолога (World Traumatologist Day) – професійне свято лікарів, що займаються лікуванням ран і пошкоджень.

– професійне свято лікарів, що займаються лікуванням ран і пошкоджень. Всесвітній день бджіл (World Bee Day) – міжнародне свято бджолярів, приурочене до дня народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янші.

Яке сьогодні свято

20 травня в православній церкві відзначається згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Шанується пам'ять мученика Акакія, сотника, преподобних Іоана Зедазнійського та учнів його: Авіва, єпископа Некреського, Антонія Марткобського, Давида Гареджийського, Зинона Ілкатського, Фадея Степанцмидського, Ісе (Ієсея), єпископа Цилканського, Йосифа, єпископа Алавердського, Ісидора Самтавійського, Михаїла Улумбійського, Пірра Бретського, Стефана Хирського і Шіо Мгвімського. Святкування Любецької та Жировицької ікон Божої Матері.

У народі 20 травня шанувався Іван-бражник. Також день отримав назву Купальниця, оскільки в цей період селяни купали коней у річковій воді, а також обливалися самі, щоб отримати заряд сил, бадьорості і здоров'я на весь рік. На Купальницю припадав розпал сівби.

Прикмети на 20 травня

на Купальницу вода в річці вважалася цілющою;

якщо пішов дощ – осінь буде теплою;

цього дня не можна пропускати посів;

домашнє насіння непридатне для посіву, а накращий урожай – від вкраденого насіння.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 травня

1498 – португальський мореплавець Васко да Гама вперше потрапив до Індії з Європи, обігнувши Африку.

1873 – день народження джинсів: фірма Levi Strauss & Co отримала ліцензію на одноосібне право виробництва штанів із заклепками на кишенях.

1970 – пройшла прем'єра фільму The Beatles Let It Be.

2003 – відбувся перший політ приватного космічного корабля SpaceShipOne.

Хто народився 20 травня

1734 – Антон Янша, бджоляр і художник словенського походження.

1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.

1918 – Едвард Льюїс, американський учений-генетик.

1925 – Олексій Туполєв, радянський генеральний конструктор літаків.

1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.

1946 – Шер, американська співачка.

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