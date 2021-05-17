День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Свято української вишиванки 20 травня відзначає 15-річний ювілей

День вишиванки Фото: Depositphotos

У третій четвер травня, 20-го числа, Україна відзначає День вишиванки-2021. Примітно, що це свято національного одягу налічує 15 років. Що це за день, з якими подіями він пов'язаний і яких традицій дотримуються в це свято, читайте в нашій статті.

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День вишиванки: історія і значення свята в Україні

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. На цю ідею її надихнув зовнішній вигляд її друга, який постійно носив вишиванку.

Дівчина вирішила сама втілити в життя таку цікаву традицію і запропонувала своїм однокурсникам в один з днів прийти на заняття в національній сорочці. Тоді ж у вишиванки вбралися і студенти, і викладачі.

Вишиванка Фото: Pixabay

Незабаром ця студентська ініціатива хвилею прокотилася всією Україною, і тепер в теплий весняний день на вулицях багатьох міст країни все частіше можна побачити людей, одягнених в це національне українське вбрання.

При цьому історія вишиванки в Україні нараховує вже не одну сотню років. У кожному регіоні зберігалася своя специфіка, кольори, орнамент і техніка виконання вишивки. Через ці візерунки і малюнки наші прабабусі прагнули залучити в сім'ю благополуччя і кохання. А самі вишиванки вважалися оберегом і символом краси.

День вишиванки – це красиве свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, а також сприяти єдності та культурному відродженню всього багатонаціонального українського народу.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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