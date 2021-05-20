З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вітаємо всіх з гарним святом – Днем вишиванки

День вишиванки: картинки, вірші і проза Фото: Depositphotos

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначається національне свято – День вишиванки-2021. Вітаємо з цим красивим святом і пропонуємо вам гарні вірші, картинки і побажання з Днем вишиванки, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і коханим людям.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Красиві вірші про вишиванку

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Цветы распускаются

На рукавах,

И птицы поют,

Словно в давних мечтах.

Мне вышила мама

Живой оберег,

Чтоб он от несчастий

Меня уберег.

Моя вышиванка –

Ты мой талисман

Родным человеком

На счастье мне дан.

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Привітання з Днем вишиванки в прозі

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Вишивка – це невід'ємна частина не тільки української культури, а й окраса душі. Нехай ваша вишиванка зігріває вам душу, дає відчуття національної духовності і високої морально-етичної культури.

Вишиванка Фото: Pixabay

Коротке привітання з Днем вишиванки

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Свои надежды и свою мечту,

И край родной, и песню соловьиную

В узоры вышиванки заплету –

Прославлю я родную Украину!

З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення Фото: Depositphotos

Урочисті вірші на свято української вишиванки

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Вышиванка – культура народа,

Вышиванка – судьба и краса.

В ней боролись за жизнь и свободу,

В ней прощались, спеша в небеса.

Жали рожь и хлеба выпекали,

И с любимыми шли под венец,

В ней детей своих благословляли

Мать с отцом теплотою сердец.

Ты моя дорогая обновка,

Как мелодия, в сердце моем.

Наряжусь в вышиванку сегодня,

Чтоб любовь не закончилась в нем.

З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення Фото: Depositphotos

З Днем вишиванки: побажання на свято коханому своїми словами

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Вишию на білій сорочці сині волошки, золоте колосся, ясне сонце і яскраві квіти. Нехай моя вишиванка радує оточуючих, нехай холодить у спеку і зігріває в холоди і нехай приносить удачу тому єдиному, кому я її подарую!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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