З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші
Вітаємо всіх з гарним святом – Днем вишиванки
Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначається національне свято – День вишиванки-2021. Вітаємо з цим красивим святом і пропонуємо вам гарні вірші, картинки і побажання з Днем вишиванки, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і коханим людям.
Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Красиві вірші про вишиванку
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Цветы распускаются
На рукавах,
И птицы поют,
Словно в давних мечтах.
Мне вышила мама
Живой оберег,
Чтоб он от несчастий
Меня уберег.
Моя вышиванка –
Ты мой талисман
Родным человеком
На счастье мне дан.
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Привітання з Днем вишиванки в прозі
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Вишивка – це невід'ємна частина не тільки української культури, а й окраса душі. Нехай ваша вишиванка зігріває вам душу, дає відчуття національної духовності і високої морально-етичної культури.
Коротке привітання з Днем вишиванки
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Свои надежды и свою мечту,
И край родной, и песню соловьиную
В узоры вышиванки заплету –
Прославлю я родную Украину!
Урочисті вірші на свято української вишиванки
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Вышиванка – культура народа,
Вышиванка – судьба и краса.
В ней боролись за жизнь и свободу,
В ней прощались, спеша в небеса.
Жали рожь и хлеба выпекали,
И с любимыми шли под венец,
В ней детей своих благословляли
Мать с отцом теплотою сердец.
Ты моя дорогая обновка,
Как мелодия, в сердце моем.
Наряжусь в вышиванку сегодня,
Чтоб любовь не закончилась в нем.
З Днем вишиванки: побажання на свято коханому своїми словами
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Вишию на білій сорочці сині волошки, золоте колосся, ясне сонце і яскраві квіти. Нехай моя вишиванка радує оточуючих, нехай холодить у спеку і зігріває в холоди і нехай приносить удачу тому єдиному, кому я її подарую!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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