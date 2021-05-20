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З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Сьогодні, 05:20

Вітаємо всіх з гарним святом – Днем вишиванки

День вишиванки: картинки, вірші і проза
День вишиванки: картинки, вірші і проза
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначається національне свято – День вишиванки-2021. Вітаємо з цим красивим святом і пропонуємо вам гарні вірші, картинки і побажання з Днем вишиванки, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і коханим людям.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Красиві вірші про вишиванку

***

Цветы распускаются
На рукавах,
И птицы поют,
Словно в давних мечтах.

Мне вышила мама
Живой оберег,
Чтоб он от несчастий
Меня уберег.

Моя вышиванка –
Ты мой талисман
Родным человеком
На счастье мне дан.

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Привітання з Днем вишиванки в прозі

***

Вишивка – це невід'ємна частина не тільки української культури, а й окраса душі. Нехай ваша вишиванка зігріває вам душу, дає відчуття національної духовності і високої морально-етичної культури.

Вишиванка
Вишиванка
Фото: Pixabay

Коротке привітання з Днем вишиванки

***

Свои надежды и свою мечту,
И край родной, и песню соловьиную
В узоры вышиванки заплету –
Прославлю я родную Украину!

З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення
З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення
Фото: Depositphotos

Урочисті вірші на свято української вишиванки

***

Вышиванка – культура народа,
Вышиванка – судьба и краса.
В ней боролись за жизнь и свободу,
В ней прощались, спеша в небеса.

Жали рожь и хлеба выпекали,
И с любимыми шли под венец,
В ней детей своих благословляли
Мать с отцом теплотою сердец.

Ты моя дорогая обновка,
Как мелодия, в сердце моем.
Наряжусь в вышиванку сегодня,
Чтоб любовь не закончилась в нем.

З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення
З Днем вишиванки: картинки, листівки і поздоровлення
Фото: Depositphotos

З Днем вишиванки: побажання на свято коханому своїми словами

***

Вишию на білій сорочці сині волошки, золоте колосся, ясне сонце і яскраві квіти. Нехай моя вишиванка радує оточуючих, нехай холодить у спеку і зігріває в холоди і нехай приносить удачу тому єдиному, кому я її подарую!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі ВишиванкаDAY-2021

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