20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День вышиванки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 мая

20 мая: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 20 мая? День вышиванки в Украине, День банковских работников Украины. День святого Иоанна – в православном и народном календаре. Именины празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 мая.

День вышиванки в Украине – праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая. В 2021 году праздник приходится на 20-е число и отмечает 15-летний юбилей.

– праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая. В 2021 году праздник приходится на 20-е число и отмечает 15-летний юбилей. День банковских работников Украины – этот профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.

– этот профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины. Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.

– отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов. Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.

– профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений. Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник пчеловодов, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Какой сегодня праздник

20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобського Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фаддея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой икон Божией Матери.

В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день получил название Купальница, поскольку в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде, а также обливались сами, чтобы получить заряд сил, бодрости и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.

Приметы на 20 мая

на Купальницу вода в реке считалась целебной;

если пошел дождь – осень будет теплой;

в этот день нельзя пропускать сев;

домашние семена непригодны для посева, а лучший урожай – от украденных семян.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 мая

1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые попал в Индию из Европы, обогнув Африку.

1873 – день рождения джинсов: фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах.

1970 – прошла премьера фильма The Beatles Let It Be.

2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Кто родился 20 мая

1734 – Антон Янша, пчеловод и художник словенского происхождения.

1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.

1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.

1925 – Алексей Туполев, советский генеральный конструктор самолетов.

1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.

1946 – Шер, американская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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