20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День вышиванки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 мая
Какой сегодня праздник, 20 мая? День вышиванки в Украине, День банковских работников Украины. День святого Иоанна – в православном и народном календаре. Именины празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.
Читайте также:10 готовых образов ко Дню вышиванки
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 мая.
- День вышиванки в Украине – праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая. В 2021 году праздник приходится на 20-е число и отмечает 15-летний юбилей.
- День банковских работников Украины – этот профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.
- Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.
- Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.
- Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник пчеловодов, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.
20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобського Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фаддея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой икон Божией Матери.
В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день получил название Купальница, поскольку в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде, а также обливались сами, чтобы получить заряд сил, бодрости и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.
- на Купальницу вода в реке считалась целебной;
- если пошел дождь – осень будет теплой;
- в этот день нельзя пропускать сев;
- домашние семена непригодны для посева, а лучший урожай – от украденных семян.
- 1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые попал в Индию из Европы, обогнув Африку.
- 1873 – день рождения джинсов: фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах.
- 1970 – прошла премьера фильма The Beatles Let It Be.
- 2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.
- 1734 – Антон Янша, пчеловод и художник словенского происхождения.
- 1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.
- 1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.
- 1925 – Алексей Туполев, советский генеральный конструктор самолетов.
- 1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.
- 1946 – Шер, американская певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное