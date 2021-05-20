Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

День вышиванки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 мая

20 мая: какой сегодня праздник
20 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 20 мая? День вышиванки в Украине, День банковских работников Украины. День святого Иоанна – в православном и народном календаре. Именины празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

Читайте также:
10 готовых образов ко Дню вышиванки

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 мая.

  • День вышиванки в Украине – праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая. В 2021 году праздник приходится на 20-е число и отмечает 15-летний юбилей.
  • День банковских работников Украины – этот профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.
  • Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.
  • Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.
  • Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник пчеловодов, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Какой сегодня праздник

20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобського Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фаддея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой икон Божией Матери.

В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день получил название Купальница, поскольку в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде, а также обливались сами, чтобы получить заряд сил, бодрости и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.

Приметы на 20 мая

  • на Купальницу вода в реке считалась целебной;
  • если пошел дождь – осень будет теплой;
  • в этот день нельзя пропускать сев;
  • домашние семена непригодны для посева, а лучший урожай – от украденных семян.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 мая

  • 1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые попал в Индию из Европы, обогнув Африку.
  • 1873 – день рождения джинсов: фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах.
  • 1970 – прошла премьера фильма The Beatles Let It Be.
  • 2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Кто родился 20 мая

  • 1734 – Антон Янша, пчеловод и художник словенского происхождения.
  • 1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.
  • 1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.
  • 1925 – Алексей Туполев, советский генеральный конструктор самолетов.
  • 1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.
  • 1946 – Шер, американская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День вышиванки в Украине: история и традиции праздника Когда выпускной-2021 в Украине: как отметить праздник Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году 10 готовых образов ко Дню вышиванки
праздники приметы День вышиванки этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию

Популярные статьи

Вчера, 16:05Events

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Вчера, 00:54Звездно

Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

18 маяЗвездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

18 маяЗвездно

Все про секс-скандал вокруг Меладзе и как на продюсера влияет Вера Брежнева

18 маяВкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

18 маяЗвездно

Иностранцы ужаснулись поведению Киркорова на открытии Евровидения-2021: что говорят

18 маяЗвездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

18 маяЗвездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

17 маяЗвездно

От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении

17 маяЗвездно

Экс-солистка ВИА Гры обвинила Меладзе в харассменте: Целовать не лез, схватил за бедро

17 маяЗвездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

17 маяФаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

17 маяЗвездно

Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

17 маяЗвездно

Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

Новости партнеров

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021
Чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять