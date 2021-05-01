Привітання з прийдешнім Великоднем-2021: листівки і вірші
Поспішайте привітати близьких з прийдешнім Великоднем
Вже завтра, 2 травня, православні українці святкуватимуть Великдень-2021. А поки пропонуємо привітати своїх рідних і близьких з прийдешнім церковним святом. Для цього Life Сьогодні зібрали найкращі листівки з Великоднем в одному матеріалі.
Великдень – знакова християнська подія і найголовніше церковне свято, яке щороку відзначається після завершення Великого посту. Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю і очищення від гріхів.
Читайте також:Що святити на Великдень: список дозволених продуктів
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Вот опять пришла весна
Жизнь снова стала светлой сказкой
С наступающим Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!
С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.
С наступающей Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
С наступающим!
Желаю в Пасху благ земных
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.
С наступающей Пасхой поздравляем,
Добра побольше вам желаем!
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось,
Он снова с нами – Воскрес Христос!
Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше