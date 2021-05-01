Привітання з прийдешнім Великоднем-2021: листівки і вірші

Поспішайте привітати близьких з прийдешнім Великоднем

Вже завтра, 2 травня, православні українці святкуватимуть Великдень-2021. А поки пропонуємо привітати своїх рідних і близьких з прийдешнім церковним святом. Для цього Life Сьогодні зібрали найкращі листівки з Великоднем в одному матеріалі.

Великдень – знакова християнська подія і найголовніше церковне свято, яке щороку відзначається після завершення Великого посту. Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю і очищення від гріхів.

Привітання з прийдешнім Великоднем-2021: найкращі листівки і красиві вірші

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Листівки з прийдешнім Великоднем | Фото: bonnycards

Вот опять пришла весна

Жизнь снова стала светлой сказкой

С наступающим Воскресеньем вас,

С великой и прекрасной Пасхой!

Картинки з Великоднем | Фото: bonnycards

С Пасхой светлой поздравляю!

Мира вам в душе желаю.

Светлых дней и теплоты,

Жизни — полной доброты.

З наступаючим Великоднем | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

Красиві картинки з Великоднем | Фото: bonnycards

С наступающим!

Желаю в Пасху благ земных

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

Листівки з Великоднем | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляем,

Добра побольше вам желаем!

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось,

Он снова с нами – Воскрес Христос!

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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