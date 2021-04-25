Паска від відомих кулінарів країни – 5 рецептів

Своїми рецептами діляться Ліза Глінська, Тетяна Литвинова, Володимир Ярославський, Євген Клопотенко

Продовжуємо готуватися до Великодня і знайомити вас із оригінальними рецептами тематичної випічки. Ми розповідали, де можна замовити і купити паску з доставкою в будь-який куточок країни, тепер дізнаємося, яка випічка стоятиме на столах відомих кулінарів України. А якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Віденська лимонна паска від Тетяни Литвинової

Інгредієнти

Молоко – 250 г.

Яйця – 5 білків і 10 жовтків

Цукор – 400 г.

Дріжджі мокрі – 70 г

Масло ГХІ – 330 г

Борошно пшеничне -1 кг.

Сік лимона – 80 мл

Цедра лимона – 2 шт.

Родзинки – 250 г

Ром – 50 мл

Ванільний цукор – 20 г

Кардамон – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Олія – 30 мл.

Спосіб приготування

Трохи підігріти молоко і з'єднати з 5 яйцями і 5 жовтками. Додати половину цукру і живі дріжджі. Залишити на ніч у теплому місці під харчовою плівкою. Додати вершкове масло. Цукор, ванільний цукор, кардамон і сіль. Натерти в опару цедру лимона. Просіяти борошно в опару. Вимісити тісто 30 хвилин. Паралельно ввести сухофрукти. Перекласти тісто в ємність, накрити плівкою. Залишити в теплому місці на 3 години. Розділити на 3 частини, викласти у форму на 1/2 частину форми. Поставити в тепле місце. Увімкнути духовку на 160 градусів, випікати 55 хвилин. Дати охолонути. Ножем вирізати середину паски, не чіпаючи її дна. Додати лимонний курд і накрити крихтою від паски. Прикрасити за смаком.

Ніжна вершкова паска від Лізи Глінської

Інгредієнти на 3 форми по 500 г

Для опари

150 г борошна

170 мл молока

1 г свіжих дріжджів

Для тіста

500 г борошна

320 г опари

80 г цукру

10 г солі

40 г меду

24 г свіжих дріжджів (8 г сухих дріжджів)

300 г яєць (холодних)

250 г вершкового масла (жирність 82% і вище)

150 г родзинок (цукати, журавлина, горіхи)

Сироп для просочення

100 мл води

100 г цукру

30 мл чорного рому (за бажанням)

Швейцарська меренга (для покриття пасок)

150 г білка

300 г цукру

Спосіб приготування

У сотейник відправте воду, цукор і чорний ром, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, остудіть. Замочіть родзинки в охолодженому сиропі, накрийте плівкою, приберіть в холодильник. Приготуйте опару. З'єднайте трохи тепле молоко, дріжджі, перемішайте. Додайте борошно, перемішайте. Накрийте плівкою, залиште на 3-4 години. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, з'єднайте їх з борошном. Замісити тісто. Надішліть в чашу комбайна опару, холодні яйця, цукор, мед. Перемішайте на слабких оборотах за допомогою насадки "Крюк". З'єднайте в мисці борошно, дріжджі розімніть з борошном, додайте сіль, перемішайте. Відправте в чашу комбайна, перемішайте на слабких оборотах. Додайте холодні кубики вершкового масла. Вимішайте до однорідності. Перекладіть тісто в миску, накрийте плівкою, приберіть в тепле місце на 1,5-2 години – для першого підходу тіста. Обімніть підійшло тісто. Оберніть харчовою плівкою і відправте на 10-12 годин в холодильник – для другого підходу. Форми змастіть вершковим маслом і присипте борошном. Злийте сироп з родзинок. Дістаньте тісто з холодильника, вмішайте родзинки в тісто. Розкладіть тісто за формами – на 1/3 висоти форми. Залиште для третього підйому на 1,5-2 години. Розігрійте духовку до 170 градусів. Випікайте 30-40 хвилин. Приготуйте меренгу. У чашу комбайна відправте білок, цукор. Перемішайте, поставте на парову баню і при постійному помішуванні розчиніть цукор. Температура меренги не має перевищувати градусів. Збийте в комбайні білок із цукром – він має стати повітряним. Меренга повинна стати блискучою, гладкою і текучою. Умочіть паски в меренге. Задекоруйте.

Сирна паска від Володимира Ярославського

Інгредієнти

300 г зернового сиру жирністю 9%

3 жовтки

100 г вершків жирністю 20%

30 г цукру

50 г вершкового масла

50 г білого шоколаду

50 г родзинок або цукатів

1 ст. л. кокосової стружки

1 ст. л. мигдалю

ваніль

Спосіб приготування

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Для початку важливо позбутися зайвої вологи і добре віджати сир. Сир, вершкове масло, жовтки, цукор і вершки змішуємо в сотейнику і перебиваємо блендером до кремоподібної маси. Якщо немає блендера, то попередньо сир перетираємо через сито. Ставимо сотейник на плиту і доводимо суміш до появи перших бульбашок, інтенсивно помішуючи. Важливо не довести до кипіння, а одразу зняти сотейник з вогню. Суміш вийде рідкої – це нормально. Відразу додаємо білий шоколад і розмішуємо лопаткою до повного розчинення. Далі всипаємо попередньо бланшірованние родзинки, кокосову стружку, мигдаль і за бажанням ваніль. Але і без неї паска виходить дуже ароматним. Форму застилає подвійним шаром марлі (форма має стояти вузьким краєм вниз). Висипаємо теплу суміш і ущільнюємо її ложкою. Складаємо краї марлі наверх і ставимо невеликий прес – наприклад, 300 г крупи. Відправляємо в холодильник на добу або, як мінімум, на ніч. Прикрашаємо білим шоколадом, цукатами, горіхами або тим, що вам більше подобається. Покриваємо паску плівкою і зберігаємо її в холодильнику 3-4 дні.

Секрети приготування пасок від Володимира Ярославського

Замість вершків можна взяти сметану жирністю 20%

Спочатку я брав більше цукру, але родзинки дали своє солодкість. Тому якщо не додаєте родзинки, можна збільшити кількість цукру

Не раджу використовувати курагу – в поєднанні із сиром дає металевий присмак

Класична паска від Євгенія Клопотенка

Фото: Євген Клопотенко, шеф-кухар

Інгредієнти

750-800 г борошна

220 мл молока (теплого)

25 г живих дріжджів

1 яйце

1 яєчний жовток

225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари)

10 г ванільного цукру

1 апельсин (сік і цедра)

100 г вершкового масла

2 ст. л. рослинної олії

25 мл коньяку (або рому / віскі)

100 г родзинок (або цукатів)

200 г цукрової пудри

2 ст. л. сметани

декоративна посипка (опціонально)

1 щіпка солі

Спосіб приготування

Приготуйте опару. У тепле молоко (220 мл) покришіть дріжджі (25 г). Добре перемішайте до повного розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Потім додайте в опару яйце (1 шт.) і жовток (1 шт.). Додайте ванільний цукор (10 г), цукор (225 г) і дрібку солі. Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло (100 г) і сметану (2 ст. л.). Добре перемішайте все вінчиком. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці і додайте до суміші з опарою. Видавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для глазурі. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися. Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату. Вимісити м'яке тісто. Бажано вимішувати тісто приблизно 10 хвилин, так воно буде одноріднішим. Воно не має липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену маслом. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску. Потім знову обімніть тісто і вмесіть в нього родзинки (100 г). Ви можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому разі буде дуже смачно. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але тільки на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-35 хвилин залежно від розміру форм. Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур'ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.

Паска від кондитеркм і блогерки Катерини Пескової

Для опари

200 мл молока

100 г борошна

60 г дріжджів

20 г цукру

Для паски

300 г жовтків

300 г цукру

10 г солі

900 г борошна

300 мл молока

260 г вершкового масла 82%

родзинки, цукати, журавлина, спеції і прянощі – за смаком

Спосіб приготування

З'єднайте дріжджі з молоком, додайте цукор, борошно. Залиште на 30 хвилин. Окремо збийте 100 г жовтків, додайте 100 г цукру, сіль, перемішайте. З'єднайте опару з жовтками, додайте 300 мл молока, 900 г борошна, перемішайте протягом 7-10 хвилин. Залиште в тепле місце на 60-90 хвилин, через 30 хвилин перемішуйте тісто. Збийте 200 г жовтків, додайте 200 г цукру. Розділіть тісто, додайте жовтки з цукром, перемішайте. Додайте спеції, прянощі, родзинки, журавлину, цедру. Замісити тісто. Викладіть тісто в форми, залиште при кімнатній температурі на 2,3, 4 години. Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів, відправте запікатися 25 хвилин до готовності. Прикрасити за смаком.

Тут зібрані важливі поради від шеф-кухарів з приготування сирників.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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