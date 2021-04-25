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Паска від відомих кулінарів країни – 5 рецептів

Сьогодні, 09:00

Своїми рецептами діляться Ліза Глінська, Тетяна Литвинова, Володимир Ярославський, Євген Клопотенко

Продовжуємо готуватися до Великодня і знайомити вас із оригінальними рецептами тематичної випічки. Ми розповідали, де можна замовити і купити паску з доставкою в будь-який куточок країни, тепер дізнаємося, яка випічка стоятиме на столах відомих кулінарів України. А якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Віденська лимонна паска від Тетяни Литвинової

Інгредієнти

  • Молоко – 250 г.
  • Яйця – 5 білків і 10 жовтків
  • Цукор – 400 г.
  • Дріжджі мокрі – 70 г
  • Масло ГХІ – 330 г
  • Борошно пшеничне -1 кг.
  • Сік лимона – 80 мл
  • Цедра лимона – 2 шт.
  • Родзинки – 250 г
  • Ром – 50 мл
  • Ванільний цукор – 20 г
  • Кардамон – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Олія – 30 мл.

Спосіб приготування

  1. Трохи підігріти молоко і з'єднати з 5 яйцями і 5 жовтками. Додати половину цукру і живі дріжджі. Залишити на ніч у теплому місці під харчовою плівкою.
  2. Додати вершкове масло. Цукор, ванільний цукор, кардамон і сіль.
  3. Натерти в опару цедру лимона. Просіяти борошно в опару. Вимісити тісто 30 хвилин.
  4. Паралельно ввести сухофрукти. Перекласти тісто в ємність, накрити плівкою. Залишити в теплому місці на 3 години.
  5. Розділити на 3 частини, викласти у форму на 1/2 частину форми. Поставити в тепле місце.
  6. Увімкнути духовку на 160 градусів, випікати 55 хвилин.
  7. Дати охолонути. Ножем вирізати середину паски, не чіпаючи її дна.
  8. Додати лимонний курд і накрити крихтою від паски. Прикрасити за смаком.

Ніжна вершкова паска від Лізи Глінської

Інгредієнти на 3 форми по 500 г

Для опари

  • 150 г борошна
  • 170 мл молока
  • 1 г свіжих дріжджів

Для тіста

  • 500 г борошна
  • 320 г опари
  • 80 г цукру
  • 10 г солі
  • 40 г меду
  • 24 г свіжих дріжджів (8 г сухих дріжджів)
  • 300 г яєць (холодних)
  • 250 г вершкового масла (жирність 82% і вище)
  • 150 г родзинок (цукати, журавлина, горіхи)

Сироп для просочення

  • 100 мл води
  • 100 г цукру
  • 30 мл чорного рому (за бажанням)

Швейцарська меренга (для покриття пасок)

  • 150 г білка
  • 300 г цукру

Спосіб приготування

  1. У сотейник відправте воду, цукор і чорний ром, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, остудіть.
  2. Замочіть родзинки в охолодженому сиропі, накрийте плівкою, приберіть в холодильник.
  3. Приготуйте опару. З'єднайте трохи тепле молоко, дріжджі, перемішайте.
  4. Додайте борошно, перемішайте. Накрийте плівкою, залиште на 3-4 години. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, з'єднайте їх з борошном. Замісити тісто.
  5. Надішліть в чашу комбайна опару, холодні яйця, цукор, мед. Перемішайте на слабких оборотах за допомогою насадки "Крюк".
  6. З'єднайте в мисці борошно, дріжджі розімніть з борошном, додайте сіль, перемішайте. Відправте в чашу комбайна, перемішайте на слабких оборотах. Додайте холодні кубики вершкового масла. Вимішайте до однорідності.
  7. Перекладіть тісто в миску, накрийте плівкою, приберіть в тепле місце на 1,5-2 години – для першого підходу тіста.
  8. Обімніть підійшло тісто. Оберніть харчовою плівкою і відправте на 10-12 годин в холодильник – для другого підходу.
  9. Форми змастіть вершковим маслом і присипте борошном.
  10. Злийте сироп з родзинок. Дістаньте тісто з холодильника, вмішайте родзинки в тісто.
  11. Розкладіть тісто за формами – на 1/3 висоти форми. Залиште для третього підйому на 1,5-2 години.
  12. Розігрійте духовку до 170 градусів. Випікайте 30-40 хвилин.
  13. Приготуйте меренгу. У чашу комбайна відправте білок, цукор. Перемішайте, поставте на парову баню і при постійному помішуванні розчиніть цукор. Температура меренги не має перевищувати градусів.
  14. Збийте в комбайні білок із цукром – він має стати повітряним. Меренга повинна стати блискучою, гладкою і текучою.
  15. Умочіть паски в меренге. Задекоруйте.

Сирна паска від Володимира Ярославського

Інгредієнти

  • 300 г зернового сиру жирністю 9%
  • 3 жовтки
  • 100 г вершків жирністю 20%
  • 30 г цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г білого шоколаду
  • 50 г родзинок або цукатів
  • 1 ст. л. кокосової стружки
  • 1 ст. л. мигдалю
  • ваніль

Спосіб приготування

  1. Для початку важливо позбутися зайвої вологи і добре віджати сир.
  2. Сир, вершкове масло, жовтки, цукор і вершки змішуємо в сотейнику і перебиваємо блендером до кремоподібної маси. Якщо немає блендера, то попередньо сир перетираємо через сито.
  3. Ставимо сотейник на плиту і доводимо суміш до появи перших бульбашок, інтенсивно помішуючи. Важливо не довести до кипіння, а одразу зняти сотейник з вогню. Суміш вийде рідкої – це нормально.
  4. Відразу додаємо білий шоколад і розмішуємо лопаткою до повного розчинення. Далі всипаємо попередньо бланшірованние родзинки, кокосову стружку, мигдаль і за бажанням ваніль. Але і без неї паска виходить дуже ароматним.
  5. Форму застилає подвійним шаром марлі (форма має стояти вузьким краєм вниз). Висипаємо теплу суміш і ущільнюємо її ложкою. Складаємо краї марлі наверх і ставимо невеликий прес – наприклад, 300 г крупи. Відправляємо в холодильник на добу або, як мінімум, на ніч.
  6. Прикрашаємо білим шоколадом, цукатами, горіхами або тим, що вам більше подобається.
  7. Покриваємо паску плівкою і зберігаємо її в холодильнику 3-4 дні.

Секрети приготування пасок від Володимира Ярославського

  • Замість вершків можна взяти сметану жирністю 20%
  • Спочатку я брав більше цукру, але родзинки дали своє солодкість. Тому якщо не додаєте родзинки, можна збільшити кількість цукру
  • Не раджу використовувати курагу – в поєднанні із сиром дає металевий присмак

Класична паска від Євгенія Клопотенка

Фото: Євген Клопотенко, шеф-кухар

Інгредієнти

  • 750-800 г борошна
  • 220 мл молока (теплого)
  • 25 г живих дріжджів
  • 1 яйце
  • 1 яєчний жовток
  • 225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари)
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 апельсин (сік і цедра)
  • 100 г вершкового масла
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 25 мл коньяку (або рому / віскі)
  • 100 г родзинок (або цукатів)
  • 200 г цукрової пудри
  • 2 ст. л. сметани
  • декоративна посипка (опціонально)
  • 1 щіпка солі

Спосіб приготування

  1. Приготуйте опару. У тепле молоко (220 мл) покришіть дріжджі (25 г). Добре перемішайте до повного розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок.
  2. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.
  3. Потім додайте в опару яйце (1 шт.) і жовток (1 шт.). Додайте ванільний цукор (10 г), цукор (225 г) і дрібку солі.
  4. Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло (100 г) і сметану (2 ст. л.). Добре перемішайте все вінчиком.
  5. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці і додайте до суміші з опарою.
  6. Видавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для глазурі.
  7. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.
  8. Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності.
  9. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату.
  10. Вимісити м'яке тісто. Бажано вимішувати тісто приблизно 10 хвилин, так воно буде одноріднішим. Воно не має липнути до рук.
  11. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену маслом. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази.
  12. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.
  13. Потім знову обімніть тісто і вмесіть в нього родзинки (100 г). Ви можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому разі буде дуже смачно.
  14. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.
  15. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але тільки на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом.
  16. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-35 хвилин залежно від розміру форм.
  17. Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур'ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.

Паска від кондитеркм і блогерки Катерини Пескової

Для опари

  • 200 мл молока
  • 100 г борошна
  • 60 г дріжджів
  • 20 г цукру

Для паски

  • 300 г жовтків
  • 300 г цукру
  • 10 г солі
  • 900 г борошна
  • 300 мл молока
  • 260 г вершкового масла 82%
  • родзинки, цукати, журавлина, спеції і прянощі – за смаком

Спосіб приготування

  1. З'єднайте дріжджі з молоком, додайте цукор, борошно. Залиште на 30 хвилин.
  2. Окремо збийте 100 г жовтків, додайте 100 г цукру, сіль, перемішайте.
  3. З'єднайте опару з жовтками, додайте 300 мл молока, 900 г борошна, перемішайте протягом 7-10 хвилин. Залиште в тепле місце на 60-90 хвилин, через 30 хвилин перемішуйте тісто.
  4. Збийте 200 г жовтків, додайте 200 г цукру. Розділіть тісто, додайте жовтки з цукром, перемішайте.
  5. Додайте спеції, прянощі, родзинки, журавлину, цедру. Замісити тісто.
  6. Викладіть тісто в форми, залиште при кімнатній температурі на 2,3, 4 години.
  7. Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів, відправте запікатися 25 хвилин до готовності.
  8. Прикрасити за смаком.

Тут зібрані важливі поради від шеф-кухарів з приготування сирників.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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