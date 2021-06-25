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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Зачем учить детей вождению – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 июня, 08:30
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Евгений Комаровский объяснил, как обучение малышей вождению авто связано с их здоровьем и безопасностью, и зачем учить детей водить машину с ранних лет
«Давать порулить» детям нужно правильно, это научит их отвечать за свою безопасность
«Давать порулить» детям нужно правильно, это научит их отвечать за свою безопасность / Фото: Сегодня

Вождение машины и педиатрия – связи, казалось бы, между этими понятиями нет. Но детский врач высшей категории Евгений Комаровский считает, что обучение малышей вождению не только научит их отвечать за собственную безопасность, но и сплотит детей с родителями. Об этом популярный педиатр рассказал на своем ютуб-канале.

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Почему детей нужно учить водить машину, в чем польза?

В качестве эксперта Евгений Комаровский пригласил в студию Николая Чмыха, руководителя школы водительского мастерства: оба специалиста считают, что детям это необходимо. Ведь дети копируют поведение взрослых – как хорошее, так и плохое.

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Ситуации, когда папа садит на колени сына или дочь и дает порулить – далеко не редкость. Так вот, "давать порулить" тоже нужно правильно. Потому как если папа привык блокировать ремни безопасности и не пользоваться ими, игнорировать пешеходные переходы и так далее – то требовать этого же от ребенка, мягко говоря, странно.

Родителям важно подавать правильный пример, обучение детей вождению – тоже повод
Родителям важно подавать правильный пример, обучение детей вождению – тоже повод / Фото: freepik.com

Если пара или мама перевозят малыша в машине неправильно – то он это тоже запомнит. Грубо говоря, когда папа ежедневно демонстрирует сыну отдых перед телевизором с бутылкой пива, то ребенок любителем свежего воздуха не вырастет. Эти же правила распространяются и на вождение, поэтому родителям важно подавать правильный пример.

Кроме того, в нашей стране любая ситуация, в которой родители, и особенно мужчины могут проводить с детьми – должна использоваться, считает доктор Комаровский.

Когда же лучше учить ребенка вождению, в каком возрасте?

Сейчас существуют школы для обучения детей правилам вождения: и чем ребенок младше, тем лучше для него. Научить 12-летнего ребенка водить авто гораздо легче, чем 19-летнего подростка.

Специалисты рекомендуют начинать учить ребенка водить машину, когда он вырастет до 1,47 см – тогда малыш легко достанет до педалей небольшого авто.

Кроме того, что дети выучат азы вождения и потом легко сдадут на права, они становятся более дисциплинированными, делают замечания родителям, которые беспечны порой на дороге и отвечают за жизни своих детей.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, опасен ли мобильник в грозу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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