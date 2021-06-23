Опасен ли мобильник в грозу и кого поражает молния – рассказал доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, что выключать мобильник в грозу не нужно, телефон не притягивает молнию. А стоя в поле с зонтом, риск быть пораженным молнией выше

Выключать мобильники или не разговаривать по телефону в грозу не нужно Фото: Сегодня

Как только на небе искрят молнии и начинается гроза, многие из нас выключают мобильный телефон. Но шанс, что в вас попадет молния именно из-за работающего смартфона – практически равен нулю.

Да, в людей иногда попадает молния, в прочем как и в дома, другие объекты. Поэтому отправиться в путешествие на машине лучше в хорошую погоду. Откуда же взялось убеждение, что работающий мобильник притягивает молнию и кто же рискует стать жертвой грозы? Об этом рассказал на своем ютуб-канале популярный детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Откуда взялся миф, что мобильный притягивает молнию?

Доктор Евгений Комаровский отмечает, что мнение о том, что мобильный телефон притягивает молнию настолько распространено, что он удивлен. Но ни в одном учебнике по физики или медицинской литературе таких данных нет. С чем же связаны слухи о таком якобы эффекте мобильных телефонов?

Если молния попадает в человека, то с вероятностью в 99% у него при себе есть телефон. Скорее всего поэтому и складывается впечатление, что виноват именно мобильник. Однако в таком плане тогда может быть опаснее не смартфон, а стационарный мобильный телефон: поскольку молния может попасть в столб с коммуникациями, к которым подключаются стационарные телефоны и другая техника.

Выключать же мобильники или не разговаривать по телефону в грозу не нужно, отмечает доктор Комаровский.

В кого же тогда может попасть молния, есть критерии?

В грозу могут быть серьезные проблемы со связью, поэтому человек, желая "поймать, где ловит", может поднимать руку с телефоном: наверное, шанс что в него может попасть молния, возрастают. Поскольку чем выше человек ростом, тем больше шанс, что в него может попасть молния. Сюда же можно отнести миф о том, что зонтики с металлическими ручками тоже якобы притягивают молнию.

Зонтики с металлическими ручками не притягивают молнию, это миф Фото: freepik.com

Молния может ударить в более высокого человека с вытянутой вверх рукой, в которой еще находится и зонт. Особенно если вы находитесь в чистом поле, вне укрытия, да еще с высоко поднятым вверх зонтом. Тогда риск быть пораженным молнией выше.

Напомним, ранее мы писали о том, почему молния бьет в одно и то же место.

А справиться с плохим настроением в летние дни вам помогут интересные события: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться