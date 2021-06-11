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Доктор Комаровский рассказал, как собрать детскую аптечку в дорогу

Сегодня, 12:10

Доктор Евгений Комаровский напомнил, что на семейный отдых нужно ехать с аптечкой. Что учесть, какие препараты обязательны для детской аптечки – в материале

Доктор Комаровский рассказал, что учесть при сборе аптечки в дорогу
Доктор Комаровский рассказал, что учесть при сборе аптечки в дорогу
Фото: Сегодня

Сезон отпусков и семейного отдыха стартовал: важно взять в поездку не только удобные вещи, обналичить деньги и не забыть любимые детьми игрушки. Ответственные родители обязательно возьмут с собой аптечку путешественника. Какие факторы важно учесть родителям и что вообще должно быть в детской аптечке, рассказал в своем инстаграм-журнале, а также на ютуб-канале детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Что важно учесть родителям при сборе аптечки в дорогу

Отравляясь на отдых всей семьей, важно позаботиться о всех ее членах. Ведь здоровье малышей, особенно самых маленьких, зависит от их родителей. Значит, всем нужно оставаться "на плаву". Учтите специфику того места, куда вы собираетесь поехать. Также берите во внимание возраст и состояние здоровья всех членов семьи. Родителям, если у них уже есть хронические заболевания, (например, сахарный диабет) важно не забыть препараты, которые они принимают на постоянной основе.

Отдыхая с ребенком, всегда имейте под рукой аптечку
Отдыхая с ребенком, всегда имейте под рукой аптечку
Фото: unsplash.com

Также учитывайте возраст ребенка и его общее состояние на момент поездки и перед ней. И если малыш на данный момент принимает какие-либо лекарства, то обязательно взять их с собой.

А какие препараты обязательно должны быть в детской аптечке?

Например, если вашего ребенка постоянно беспокоят запоры, то в аптечке должны быть свечи с глицерином. Кроме этого, есть лекарства, которые всегда должны быть в любой детской аптечке. Обязательно должны быть два препарата:

  1. Средство для пероральной дегидратации, то есть порошок, который разводят кипяченой водой и в итоге за пару минут готовится средство. Поскольку практически все детские болезни, особенно инфекционные, лечатся с помощью обильного питья. Так вот, поить ребенка в такие моменты лучше всего средством для пероральной дегидратации.
  2. Жаропонижающие средства: детям рекомендуются только 2 препарата. Это парацетамол и ибупрофен. Доктор Комаровский рекомендует иметь в аптечке оба средства, одно в виде свечей, а второе в сиропе или растворе.

Напомним, что ранее мы также писали, что положить в дорожную аптечку, если едете в отпуск.

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