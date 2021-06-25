Навіщо вчити дітей водінню – думка доктора Комаровського

Євген Комаровський пояснив, як навчання малюків водінню авто пов'язане з їх здоров'ям і безпекою, і навіщо вчити дітей водити машину з ранніх років

«Давати покермувати» дітям потрібно правильно, це навчить їх відповідати за свою безпеку / Фото: Сьогодні

Водіння машини і педіатрія – зв'язку, здавалося б, між цими поняттями немає. Але дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський вважає, що навчання малюків водінню не тільки навчить їх відповідати за власну безпеку, а й згуртує дітей з батьками. Про це популярний педіатр розповів на своєму ютуб-каналі .

А якщо ви тільки збираєтесь прищепити дітям любов до водіння і подорожей на машині, то вам допоможе туристичний автогайд з Електромобіль Jaguar. Крім подорожей на машині, наповнять вас радістю і енергією в літні дні цікаві події: ловить 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Чому дітей потрібно вчити водити машину, в чому користь?

В якості експерта Євген Комаровський запросив до студії Миколи Чмихов , Керівника школи водійської майстерності: обидва фахівця вважають, що дітям це необхідно. Адже діти копіюють поведінку дорослих – як хороше, так і погане.

Ситуації, коли тато садить на коліна сина або дочку і дає покерувати – далеко не рідкість. Так ось, "давати покермувати" теж потрібно правильно. Тому що, коли тато звик блокувати ремені безпеки і не користуватися ними, ігнорувати пішохідні переходи і так далі – то вимагати цього ж від дитини, м'яко кажучи, дивно.

Батькам важливо подавати правильний приклад, навчання дітей водінню – теж привід / Фото: freepik.com

Якщо кілька або мама перевозять малюка в машині неправильно – то він це теж запам'ятає. Грубо кажучи, коли тато щодня демонструє синові відпочинок перед телевізором з пляшкою пива, то дитина любителем свіжого повітря не виросте. Ці ж правила поширюються і на водіння, тому батькам важливо подавати правильний приклад.

Крім того, в нашій країні будь-яка ситуація, в якій батьки, і особливо чоловіки можуть проводити з дітьми – повинна використовуватися, вважає лікар Комаровський.

Коли ж краще вчити дитину водінню, в якому віці?

Зараз є школи для навчання дітей правилам водіння: і чим дитина молодша, тим краще для нього. Навчити 12-річну дитину водити авто набагато легше, ніж 19-річного підлітка.

Фахівці рекомендують починати вчити дитину водити машину, коли він виросте до 1,47 см – тоді малюк легко дістане до педалей невеликого авто.

Крім того, що діти вивчать ази водіння і потім легко здадуть на права, вони стають більш дисциплінованими, роблять зауваження батькам, які безтурботні часом на дорозі і відповідають за життя своїх дітей.

Нагадаємо, раніше лікар Комаровський розповів, небезпечний мобільник в грозу.