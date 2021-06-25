Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Навіщо вчити дітей водінню – думка доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 червня, 08:30
Копіювати лінк
Євген Комаровський пояснив, як навчання малюків водінню авто пов'язане з їх здоров'ям і безпекою, і навіщо вчити дітей водити машину з ранніх років
«Давати покермувати» дітям потрібно правильно, це навчить їх відповідати за свою безпеку
«Давати покермувати» дітям потрібно правильно, це навчить їх відповідати за свою безпеку / Фото: Сьогодні

Водіння машини і педіатрія – зв'язку, здавалося б, між цими поняттями немає. Але дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський вважає, що навчання малюків водінню не тільки навчить їх відповідати за власну безпеку, а й згуртує дітей з батьками. Про це популярний педіатр розповів на своєму ютуб-каналі .

А якщо ви тільки збираєтесь прищепити дітям любов до водіння і подорожей на машині, то вам допоможе туристичний автогайд з Електромобіль Jaguar. Крім подорожей на машині, наповнять вас радістю і енергією в літні дні цікаві події: ловить 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Чому дітей потрібно вчити водити машину, в чому користь?

В якості експерта Євген Комаровський запросив до студії Миколи Чмихов , Керівника школи водійської майстерності: обидва фахівця вважають, що дітям це необхідно. Адже діти копіюють поведінку дорослих – як хороше, так і погане.

Читайте також:

Ситуації, коли тато садить на коліна сина або дочку і дає покерувати – далеко не рідкість. Так ось, "давати покермувати" теж потрібно правильно. Тому що, коли тато звик блокувати ремені безпеки і не користуватися ними, ігнорувати пішохідні переходи і так далі – то вимагати цього ж від дитини, м'яко кажучи, дивно.

Батькам важливо подавати правильний приклад, навчання дітей водінню – теж привід
Батькам важливо подавати правильний приклад, навчання дітей водінню – теж привід / Фото: freepik.com

Якщо кілька або мама перевозять малюка в машині неправильно – то він це теж запам'ятає. Грубо кажучи, коли тато щодня демонструє синові відпочинок перед телевізором з пляшкою пива, то дитина любителем свіжого повітря не виросте. Ці ж правила поширюються і на водіння, тому батькам важливо подавати правильний приклад.

Крім того, в нашій країні будь-яка ситуація, в якій батьки, і особливо чоловіки можуть проводити з дітьми – повинна використовуватися, вважає лікар Комаровський.

Коли ж краще вчити дитину водінню, в якому віці?

Зараз є школи для навчання дітей правилам водіння: і чим дитина молодша, тим краще для нього. Навчити 12-річну дитину водити авто набагато легше, ніж 19-річного підлітка.

Фахівці рекомендують починати вчити дитину водити машину, коли він виросте до 1,47 см – тоді малюк легко дістане до педалей невеликого авто.

Крім того, що діти вивчать ази водіння і потім легко здадуть на права, вони стають більш дисциплінованими, роблять зауваження батькам, які безтурботні часом на дорозі і відповідають за життя своїх дітей.

Нагадаємо, раніше лікар Комаровський розповів, небезпечний мобільник в грозу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
12
дній
01
годин
38
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти