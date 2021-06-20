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Как собрать ребенка на прогулку в лес – советы доктора Комаровского

Сегодня, 08:30

Доктор Евгений Комаровский напомнил, что прогулки с детьми в лесу в первую очередь должны быть безопасными. Что должны знать дети и родители – в статье

Отдых с детьми в лесу в первую очередь должен быть безопасным
Отдых с детьми в лесу в первую очередь должен быть безопасным
Фото: Сегодня

Пикник на природе, поход в лес за грибами всей семьей, прогулки на природе – так проводят время довольно часто множество родителей с детьми. Как лучше одеть детей для прогулок по лесу, что должны знать малыши, что делать, если ребенок потерялся – на эти и другие вопросы ответил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Как одеть ребенка, если предстоит поход в лес

Отправляясь на любую прогулку с ребенком, важно учитывать важные факторы: одежду детей, их состояние здоровья и не только. Тем более, если идете на природу, главное – соблюдать меры безопасности.

Одеть детей следует в яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами, чтобы их было хорошо видно среди зелени. Чтобы защитить ноги от насекомых, жгучей крапивы и так далее, наденьте и себе, и детям плотные брюки, высокие ботинки – брюки нужно заправить в ботинки.

Обязательно дайте ребенку личную бутылку с водой, свисток, питательный батончик (можно просто шоколадный), проследите, чтобы его мобильный телефон был полностью заряжен.

Хорошо, если будет компас: научите ребенка им пользоваться, сейчас компас есть в мобильных телефонах.

Что делать, чтобы ребенок не потерялся?

Важно объяснить ребенку, что вы ни в коем случае не будете его ругать, если он потеряется. И чтобы дети точно знали, что они должны делать в таких случаях. Заранее расскажите, что ни в коем случае нельзя что-то есть в лесу – ягоды, грибы и т.д., приближаться к водоемам, болотам.

Дети всегда должны быть посередине группы идущих по лесу
Дети всегда должны быть посередине группы идущих по лесу
Фото: freepik.com

Дети всегда должны быть посередине группы идущих. И замыкающий группы не должен оставлять за собой отстающих, следите, чтобы никто из малышей не отставал. Лучше всего отрепетировать все действия ребенка в лесу еще дома, в форме игры – как он должен будет одеться, чего нельзя делать и так далее.

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Ребенок должен четко усвоить, что, если вдруг он отстал и понял, что потерялся – пусть остается на месте. Если его зовут по имени даже чужие люди – то в лесу нужно откликаться, это могут быть спасатели или другие люди, пришедшие ему на помощь. Если ребенок отстал и слышит шум, шорох, звуки – нужно начать стучать по дереву палкой, кричать, свистеть в свисток.

Как подстраховаться, чтобы вовремя оказали помощь?

Отправляясь на природу, особенно с ночевкой в лес, сообщите близким, куда именно вы едете, оставьте точные координаты места, где будете ночевать. Заранее сохраните номера поисковых служб, узнайте, где ближайшее медучреждение. И если кто-то все же потерялся – то сразу звоните спасателям, не теряйте время!

Напомним, ранее мы писали про мнение Комаровского о том, что делать если ребенок плохо ест.

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