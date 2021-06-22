Что такое цитокиновый шторм при Covid-19 и как его лечить – ответил доктор Комаровский
Евгений Комаровский разъяснил, почему при заражении коронавирусом возникает так называемый цитокиновый шторм. И как правильно лечить это состояние
Мы более-менее смирились жить в условиях пандемии коронавируса и проблем со здоровьем, к которым приводит Covid-19. Медики постоянно говорят о постковидном синдроме и цитокиновом шторме, который может развиться при инфицировании коронавирусом. Что это за состояние и как правильно с ним справляться – объяснил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский.
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Простыми словами цитокиновый шторм – это слишком активный ответ иммунной системы на инфекцию. То есть в некоторых случаях цитокины, (противовоспалительные вещества, которые подавляют различные вирусы и других инфекционных агентов, попавших в организм), настолько активны, что атакуют не только вирусные клетки, но и здоровые.
Цитокиновый шторм проявляется резким ухудшением самочувствия, при этом повышается температура, а сатурация (насыщение крови кислородом) – резко падает. Происходит такая реакция среднем второй-третьей неделе заболевания коронавирусом и для ее устранения часто применяют дексаметазон, гормональный препарат.
Евгений Комаровский отмечает, что дексаметазон до наступления цитокинового шторма, до падения сатурации ниже 93 и резкого повышения температуры на фоне улучшения, не полезен и не показан. То есть до ситуации ухудшения дексаметазон не сработает — он нужен только тогда, когда цитокиновый шторм есть.
А если его нет, то как дексаметазон, так и другие стероиды скорее ухудшат состояние, а вместе с тем и шанс на выздоровление. Поэтому самолечение в любом случае недопустимо. Могут ли помочь нестероидные противовоспалительные средства, и в каком конкретно случае – подскажет врач.
Напомним, что ранее мы писали, как коронавирус влияет на организм.
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