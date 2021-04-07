Для ленивых: стильные прически, которые можно повторить за 5 минут

Экспресс-идеи на длинные и средние волосы

Даже трендовое окрашивание надоест, если все время ходить с одной и той же прической. Но не спешите записываться в салон. Сделать эффектную прическу своими руками под силу каждой. И понадобятся для этого считанные минуты. Не верите? Тогда листайте вниз и переходите к подборке стильных, но простых причесок. Мы собрали 5 экспресс-вариантов для любого случая.

С платком

Хвост с резинками

Небрежный пучок

Хвост наоборот

Хвост, обернутый прядью

Не забудьте дополнить образ ярким нейл-артом. Вот 20 идей весеннего маникюра, которые хочется повторить.

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