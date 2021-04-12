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Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Сегодня, 09:52

Соответствующее видео появилось в соцсети TikTok

Пользовательница TikTok с никнеймом @imamericahdz решила окрасить одну половину волос в красный цвет, а вторую – в черный. Однако результат косметической процедуры оказался весьма неожиданным.

На видео показано, как после нанесения средства из головы девушки начал идти пар, а затем выпали несколько прядей волос. Несмотря на это, она продолжила процедуру. В конце ролика @imamericahdz показала получившуюся прическу. "Волосы стали фиолетовыми. Получилось довольно мило", – произнесла она.

@imamericahdz

Well- no words ##fyp##halfhairdyed##fail Yes I let my mom do it

Spongebob – Dante9k

Публикация стала вирусной и набрала 6,4 миллиона просмотров. Подписчиков рассмешил пост блогерши.

"Я больше никогда не буду обесцвечивать волосы", "Боже, это очень смешно!", "Ну все, теперь я боюсь краситься", "Почему из тебя идет пар?", "Пожалуйста, в следующий раз иди в парикмахерскую", – написали в комментариях юзеры.

Кстати, косметические процедуры в салоне – прекрасная идея для подарка женщине. Но если вы ищете что-то поинтереснее, то недавно мы подготовили календарь подарков на апрель.

Напомним, ранее Life Сегодня писали, что произошло с женщиной, перепутавшей лак для волос с клеем.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@imamericahdz
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