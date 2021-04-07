Как остановить облысение: трихолог назвал самые эффективные методы

Во сколько обойдется спасение волос от выпадения

Самым сексуальным мужчиной планеты стал принц Уильям. Герцог Кембриджский получил такое признание не из-за своей королевской крови, а благодаря лысине! Британский таблоид The ​​Sun опубликовал специальный рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. Исследования показали, что 38-летнего принца Уильяма почти 18 миллионов раз называли секс-символом в различных публикациях.

Телеведущая Юлия Галушка с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" посмотрели, кто еще входит в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин и решили узнать, кто из них стал лысым по собственной воле – для образа, а кто – по велению природы. А врач-трихолог Кузьма Хобзей рассказал, как остановить процесс облысения и сколько будет стоить пересадка волос.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Есть ли шанс у тех, кто облысел, вернуть свою шевелюру

В большинстве случаев шанс есть всегда, но только вопрос в том, как быстро начнется процесс восстановления. Если на этапе, когда волос становиться тонким (это первый этап облысения) начать лечение, то облысения можно избежать. А если начать уже на стадии выпадению волос (последняя стадия облысения), то волосы спасти уже будет невозможно. Но в таком случае можно использовать метод трансплантации – пересадки волос.

Что делать, если появляются залысины

Есть медикаменты, которые влияют на сам волосяной фолликул и способствуют расширению сосудов и активизации стволовых клеток, которые отвечают за создание ткани волос. Такие медикаменты очень эффективны на начальной стадии выпадения волос.

Какие есть методы борьбы с облысением Фото: Pexels

Какие есть методы поддержания волос, когда они начинают выпадать: сколько это стоит

Тут все зависит от метода, который вы для себя выбрали. Если это медикаментозный метод, то такие препараты могут стоять до несколько сотен гривен в месяц. А если это инъекционные процедуры, например, плазменная терапия, то она может стоять от тысячи до 5 тысяч гривен за процедуру. А зачастую при таком лечении необходимо пройти целый курс, который не обходиться одной или двумя процедурами.

А если необходимо будет сделать трансплантацию волос, то зачастую при начальных стадиях облысения не нужны большие объемы пересадки. Так, к примеру, чтобы сделать трансплантацию на залысинах, то необходимо будет выложить несколько десятков тысяч гривен.

Но стоит понимать, что процедура трансплантации волос не лечит от облысения, а только восстанавливает волосы там, где их нет.

Есть ли эффективные бюджетные средства по уходу за волосами и можно ли использовать народные средства – смотрите подробнее в сюжете:

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