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Как остановить выпадение волос — ученые назвали эффективное средство

Сегодня, 20:29

С помощью масла или лосьона из экстракта индийского лотоса можно бороться с алопецией

Если выпадают волосы, шевелюра заметно поредела или вовсе появились залысины, то на помощь придет экстракт лотоса. Исследователи обнаружили, что экстракты этого красивого и целебного цветка способны бороться как с облысением (алопецией), так и улучшить структуру и объем локонов. Доказательства эффективности растения в борьбе с выпадением волос опубликованы в журнале Нindawi.

Экстракты, лосьоны и масло лотоса давно используются в медицине и косметологии
Экстракты, лосьоны и масло лотоса давно используются в медицине и косметологии
Фото: freepik.com

В самом исследовании говорится, что Nelumbinis или индийский лотос, особенно экстракты семян растения, предотвращают выпадение волос и способствуют регенерации волосяного покрова. Облысение или выпадение волос – это не только физиологический процесс в организме. Редкая шевелюра, а тем более – лысина заставляет быть менее уверенным в себе, в итоге человек постоянно испытывает стресс. От выпадения волос и алопеции существует множество средств, но именно растительные компоненты наиболее привлекательны. Потому что они более натуральные и созданы самой природой.

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Лотос привлекателен и другими своими целебными свойствами: его семена (орехи) также обладают противовоспалительными свойствами. А листья используют в качестве диетических добавок. Основные активные вещества лотоса – флавоноиды, растительные полифенолы, благотворно влияют на различные органы и ткани в организме. Что же касается использования лотоса, как средства для укрепления волос и против облысения, ученые отметили его особенную эффективность при наружном применении. То есть наносить масло лотоса или экстракт следует на корни волос или участки, где локоны значительно поредели.

Напомним также, что недавно мы писали о ТОП-7 масок для волос с уникальными компонентами.

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