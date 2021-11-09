Почему осень – не время для диет, как питаться в холодный сезон

В холодно время мы едим более калорийную пищу, ведь организму нужно больше энергии. Почему диеты вредны и как составить полезный осенний рацион – в статье

Осень – не время для диет, питаться в холодный сезон важно калорийно, но рационально / Фото: unsplash.com

Именно осенью организму надо запастись энергией, поэтому важно есть продукты, которые помогут укрепить иммунную систему, защитить от простуд и ОРВИ. Почему диеты вообще не полезны, и тем более осенью, как составить рацион в холодное время года – разбираемся с экспертами.

Почему диеты не полезны в любое время года

Жесткие диеты, разгрузочные недели, моно питание в любой сезон дают замедление обмена веществ и временное снижение веса, отмечает психолог, диетолог Ксения Рэн. То есть килограммы быстро вернутся после выхода из жесткого ограничения в еде, и "прихватят" с собой еще 5-10 кг. А если вы будете жестко ограничивать себя в важных для организма продуктах, то до проблем с внутренними органами рукой подать.

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Задача физиологического похудения, в котором килограммы не возвращаются, наоборот – разогнать замедленный обмен веществ. Самый болезненный для многих вопрос, ведь как известно, все в нашей голове. Причиной набора веса чаще всего становятся травмы детства, личных отношений, нереализованности и прочего. Не решив их на корню, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.

Важно не жестко ограничивать себя в продуктах, а придерживаться системы рационального питания

Поэтому важно не жестко ограничивать себя в продуктах, а придерживаться системы рационального питания, которая будет подходить именно вам. В которой вы будете знать свои сильные стороны, понимать свои слабости и действовать в соответствии с этими знаниями. И разобраться в этом поможет диетолог.

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Какие же принципы здорового питания?

Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, если вы хотите не просто похудеть, а научиться жить в стройности, забудьте о диетах – стройте свою систему питания. Здоровое питание это:

умеренность (чтобы калорийность рациона не превышала энергетических затрат организма),

разумные ограничения некоторых продуктов, а не бескомпромиссные исключения,

здоровые поведенческие установки, то есть рациональное питание не подразумевает торта или пиццы на завтрак. Существует огромное отличие между разумным ограничением и бескомпромиссным исключением,

открытие новых вкусов и сочетаний,

ощущение сигналов голода и насыщения,

отсутствие постоянных мыслей о еде,

безопасное питание (не испорченные продукты),

культуру питания (кушать не быстро, за столом).

Осеннее постоянное чувство голода – это нормально, а современное рациональное питание не отрицает правильный фаст-фуд / Фото: unsplash.com

Современное рациональное питание даже не отрицает фаст-фуд, потому что оно не об отказе от любимых блюд, а о возможности их усовершенствовать. Тем более – осенью и зимой.

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Как же правильно питаться осенью и зимой?

Осенью нам нужны продукты, которые помогут укрепить иммунную систему для противостояния простудам и ОРВИ, согревать и помогать оставаться здоровыми до следующего теплого сезона. Именно осенью организму надо запастись энергией, ведь день становится короче, а погода – все более прохладной.

Поэтому мы повышаем общее потребление калорий, особенно за счет жира и простых углеводов. Однако бесконтрольное употребление жирных и сладких продуктов может существенно повысить энергетическую ценность рациона питания. Бесконтрольно потребляя калорийные продукты сейчас, весной мы получим лишний вес и "классическую картину" – безрезультатные попытки влезть в любимые джинсы или платье.

Не только диетологи, но и МОЗ Украины рекомендует жирную и слишком тяжелую пищу ограничить, несмотря на то, что осенью ее хочется больше. Отдавайте предпочтение продуктам, где больше полезных жиров: орехи, авокадо, оливковое масло, красная рыба. Вместо сахара, конфет и выпечки постарайтесь переключиться больше на мед, фрукты и сухофрукты, запекайте яблоки или тыкву с корицей и орехами.

Обязательно ешьте сезонные овощи и фрукты, в них содержится больше необходимых нашему организму питательных веществ. Тыква, яблоки, груши, виноград, баклажаны, сладкий перец, различные виды капусты, а также корнеплоды. Это источники витаминов и микроэлементов, которые подготовят организм к сезонным изменениям.

А как пить воду осенью, если не хочется?

Не забывайте о питьевом режиме! Даже если не хочется пить, ориентируйтесь на среднюю норму потребления чистой воды – 30 мл жидкости на килограмм веса. Соблюдение питьевого режима защитит вас от стресса, улучшит работу мозга и поможет преодолевать хроническую усталость.

С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак / Фото: unsplash.com

Кладите в чай, кофе и другие горячие напитки специи. Вас согреют имбирь, кардамон, мускатный орех, корица, лавровый лист, гвоздика, перец красный и черный, шафран, куркума, тмин. Дольки фруктов придадут напиткам аромат, а подсластить чай можно сладкой настойкой шиповника или медом.

Также мы писали, почему осенью мы набираем вес.