Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин

Советы стилиста

Кэрри Бредшоу в Vogue

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему осень – не время для диет, как питаться в холодный сезон

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
9 ноября, 09:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В холодно время мы едим более калорийную пищу, ведь организму нужно больше энергии. Почему диеты вредны и как составить полезный осенний рацион – в статье
Осень – не время для диет, питаться в холодный сезон важно калорийно, но рационально
Осень – не время для диет, питаться в холодный сезон важно калорийно, но рационально / Фото: unsplash.com

Именно осенью организму надо запастись энергией, поэтому важно есть продукты, которые помогут укрепить иммунную систему, защитить от простуд и ОРВИ. Почему диеты вообще не полезны, и тем более осенью, как составить рацион в холодное время года – разбираемся с экспертами.

Почему диеты не полезны в любое время года

Жесткие диеты, разгрузочные недели, моно питание в любой сезон дают замедление обмена веществ и временное снижение веса, отмечает психолог, диетолог Ксения Рэн. То есть килограммы быстро вернутся после выхода из жесткого ограничения в еде, и "прихватят" с собой еще 5-10 кг. А если вы будете жестко ограничивать себя в важных для организма продуктах, то до проблем с внутренними органами рукой подать.

Реклама

Задача физиологического похудения, в котором килограммы не возвращаются, наоборот – разогнать замедленный обмен веществ. Самый болезненный для многих вопрос, ведь как известно, все в нашей голове. Причиной набора веса чаще всего становятся травмы детства, личных отношений, нереализованности и прочего. Не решив их на корню, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.

Важно не жестко ограничивать себя в продуктах, а придерживаться системы рационального питания
Важно не жестко ограничивать себя в продуктах, а придерживаться системы рационального питания

Поэтому важно не жестко ограничивать себя в продуктах, а придерживаться системы рационального питания, которая будет подходить именно вам. В которой вы будете знать свои сильные стороны, понимать свои слабости и действовать в соответствии с этими знаниями. И разобраться в этом поможет диетолог.

Реклама

Какие же принципы здорового питания?

Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, если вы хотите не просто похудеть, а научиться жить в стройности, забудьте о диетах – стройте свою систему питания. Здоровое питание это:

  • умеренность (чтобы калорийность рациона не превышала энергетических затрат организма),
  • разумные ограничения некоторых продуктов, а не бескомпромиссные исключения,
  • здоровые поведенческие установки, то есть рациональное питание не подразумевает торта или пиццы на завтрак. Существует огромное отличие между разумным ограничением и бескомпромиссным исключением,
  • открытие новых вкусов и сочетаний,
  • ощущение сигналов голода и насыщения,
  • отсутствие постоянных мыслей о еде,
  • безопасное питание (не испорченные продукты),
  • культуру питания (кушать не быстро, за столом).

Осеннее постоянное чувство голода – это нормально, а современное рациональное питание не отрицает правильный фаст-фуд
Осеннее постоянное чувство голода – это нормально, а современное рациональное питание не отрицает правильный фаст-фуд / Фото: unsplash.com

Современное рациональное питание даже не отрицает фаст-фуд, потому что оно не об отказе от любимых блюд, а о возможности их усовершенствовать. Тем более – осенью и зимой.

Реклама

Как же правильно питаться осенью и зимой?

Осенью нам нужны продукты, которые помогут укрепить иммунную систему для противостояния простудам и ОРВИ, согревать и помогать оставаться здоровыми до следующего теплого сезона. Именно осенью организму надо запастись энергией, ведь день становится короче, а погода – все более прохладной.

Поэтому мы повышаем общее потребление калорий, особенно за счет жира и простых углеводов. Однако бесконтрольное употребление жирных и сладких продуктов может существенно повысить энергетическую ценность рациона питания. Бесконтрольно потребляя калорийные продукты сейчас, весной мы получим лишний вес и "классическую картину" – безрезультатные попытки влезть в любимые джинсы или платье.

Не только диетологи, но и МОЗ Украины рекомендует жирную и слишком тяжелую пищу ограничить, несмотря на то, что осенью ее хочется больше. Отдавайте предпочтение продуктам, где больше полезных жиров: орехи, авокадо, оливковое масло, красная рыба. Вместо сахара, конфет и выпечки постарайтесь переключиться больше на мед, фрукты и сухофрукты, запекайте яблоки или тыкву с корицей и орехами.

Обязательно ешьте сезонные овощи и фрукты, в них содержится больше необходимых нашему организму питательных веществ. Тыква, яблоки, груши, виноград, баклажаны, сладкий перец, различные виды капусты, а также корнеплоды. Это источники витаминов и микроэлементов, которые подготовят организм к сезонным изменениям.

А как пить воду осенью, если не хочется?

Не забывайте о питьевом режиме! Даже если не хочется пить, ориентируйтесь на среднюю норму потребления чистой воды – 30 мл жидкости на килограмм веса. Соблюдение питьевого режима защитит вас от стресса, улучшит работу мозга и поможет преодолевать хроническую усталость.

С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак
С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак / Фото: unsplash.com

Кладите в чай, кофе и другие горячие напитки специи. Вас согреют имбирь, кардамон, мускатный орех, корица, лавровый лист, гвоздика, перец красный и черный, шафран, куркума, тмин. Дольки фруктов придадут напиткам аромат, а подсластить чай можно сладкой настойкой шиповника или медом.

Также мы писали, почему осенью мы набираем вес.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять