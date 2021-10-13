Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото

Ресторан в небе

Свадебные тренды

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему осенью мы набираем вес: что делать, чтобы не поправляться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
13 октября, 12:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С наступлением холодов у нас просыпается зверский аппетит, что естественно отражается на нашей талии и не только. Как питаться, оставаясь в форме – в материале
Осенью мы набираем вес из-за особенностей сезона, чтобы не поправляться, нужно рационально питаться
Осенью мы набираем вес из-за особенностей сезона, чтобы не поправляться, нужно рационально питаться / Фото: unsplash.com

Замедление метаболизма, более короткий световой день и другие факторы влияют на наш аппетит: постоянное чувство голода осенью и зимой – это нормально. Почему осенью мы набираем вес, больше хотим есть и спать, как не поправляться при этом, почему нельзя садиться на диету в это время года и как худеть правильно – рассказали наши эксперты.

Почему осенью хочется больше есть, и мы все время сонные

Наступил октябрь и… что-то пошло не так: с утра мы с трудом встаем постели и сразу хочется "съесть слона". Это вполне объяснимо, потому что осенью наш организм переключается в другой "режим полета". Как объясняет кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, осенью световой день становится короче, а на снижение солнечной активности человеческий организм реагирует повышенной выработкой гормона мелатонина.

Реклама

Читайте также:

Этот гормон отвечает за баланс сна и бодрствования: поскольку мелатонин синтезируется в темноте, зимой из-за короткого светового дня, он вырабатывается задолго до того, как мы ложимся спать. Наше самочувствие меняется, в холодное время года нам больше хочется спать, мы хандрим, аппетит тоже повышается.

Также осенью мы не ощущаем такую жажду, как летом и начинаем пить меньше чистой воды, а кофе, чая и других горячих напитков – больше. Поскольку хотим чаще согреваться. Это тоже влияет на обменные процессы в организме.

Реклама

Осеннее постоянное чувство голода – это нормально
Осеннее постоянное чувство голода – это нормально / Фото: unsplash.com

Осеннее постоянное чувство голода – явление естественное в этот период, но если есть все подряд и еще в большем количестве, чем обычно, то конечно человек наберет лишние килограммы. В то же время, осенью нам требуется более питательный рацион, чтобы обеспечивать организм энергией. Поэтому осень – не время для диет.

Почему нельзя садиться на диету осенью?

Жесткая диета в любое время года – вредна. Потому что резко ограничивая себя в определенных важных продуктах, мы лишаем организм витаминов и микроэлементов, которые жизненно необходимы. При похудении, как отмечает диетолог, психолог, консультант по здоровом питанию Ксения Рэн, чаще всего урезают жиры и углеводы, а это приведет к еще более неконтролируемому аппетиту.

Реклама

Читайте также:

В итоге метаболизм нарушается, происходит сбой в гормональной системе, а ведь именно скорость обмена веществ – один из главных факторов в борьбе с лишним весом. Осенью и зимой, когда для поддержания энергии и согрева нам особенно важна жировая прослойка, диета приведет к тому, что в первую очередь организм "сожжет" мышечную массу. А такое похудение вовсе не полезно.

Как же не набирать вес осенью?

Нужна не строгая диета (то есть жесткое ограничение в еде – этого делать нельзя), а рациональное питание. Да, некоторые продукты нужно ограничить, а от некоторых, например, фастфуда, чипсов и других снеков, сладкой газировки – и вовсе отказаться.

Но исключаются только действительно вредные для здоровья продукты, а взамен предлагается альтернатива. То есть при сбалансированном питании мы получаем нужные нам микроэлементы с пищей, не набирая при этом новые килограммы. В первую очередь надо снизить количество сладкого в рационе – сахара, конфет, выпечки.

Заменяем сладости фруктами и ягодами и едим их в первой половине дня
Заменяем сладости фруктами и ягодами и едим их в первой половине дня / Фото: Depositphotos

Но тогда захочется эти сладости чем-то заменить – и что мы делаем? Чаще всего начинаем есть больше сладких фруктов, особенно сейчас, когда полно груш, винограда, а бананы вообще доступны круглый год. Поэтому помним, что во фруктах много фруктозы, которая трансформируется в организме в сахар и потом – в лишние жировые запасы.

Чем слаще плод, тем выше у него гликемический индекс, то есть, в нем больше сахара. Едим фрукты в первой половине дня, не более 300-400 граммов в день и держим под рукой именно несладкие плоды: например, кислое яблоко, а не банан.

Что же есть, чтобы не набирать вес?

Запомнили, что фрукты мы кушаем в первой половине дня. На завтрак стоит выбирать белковые продукты (рыбу, яйца, сыр). Обязательно едим овощи ежедневно, тем более сейчас доступно много сезонных: как в свежем виде, так запеченные, варенные и т.д.

Читайте также:

На обед подойдут продукты с медленными углеводами, цельнозерновые крупы, черный или серый злаковый хлеб. Опять же овощи, сейчас стартует сезон ферментированных овощей – квашеной капусты, огурцов и т.д. е забывайте про них. Хороши на обед, особенно в холодное время года мясные бульоны – лучше из мяса птицы или белого мяса, а не красного или свинины.

После обеда можно съесть десерт из фруктов, тогда к вечеру хочется меньше сладкого. Ужин, если вы хотите удержать вес в норме, должен быть легким: поскольку в ночное время пищеварительные ферменты не вырабатываются и обменные процессы замедляются.

С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак.
С утра рекомендуется выпивать стакан (250 мл) теплой воды натощак. / Фото: unsplash.com

Особенно не следует есть на ночь жирного и жаренного (да и вообще в любое время дня), те же овощи или кусочек рыбки лучше сварить или приготовить на пару. Помните про чистую питьевую воду, а не только чаи или горячие супы. И конечно же, чтобы не поправляться, помимо рационального питания важно постоянно быть активными.

А как спорт и активности помогают худеть?

Любая физическая активность поможет еще сильнее ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержать кожу в тонусе. Поэтому начните менять свои привычки: вместо лифта – ходите по ступеням, вообще больше ходите пешком, начните делать утреннюю гимнастику, не забывайте про разминку в обеденный перерыв.

Читайте также:

И помимо активности важно соблюдать режим приема пищи, не заниматься спортом, если чувствуете голод. Идеально бы было кушать каждые 3-4 часа, малыми порциями и тщательно пережевывая пищу. А еще изучайте упаковку: стабилизаторы в продуктах, большое количество сахара, ароматизаторы и так далее – не ваши друзья.

Также ранее мы писали, как начать питаться рационально.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Уделите утром 5 минут лицу
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять