Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей

Книги осени

Квартира Кэрри

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Витамин D – почему осенью он нужен дополнительно и как принимать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 ноября, 14:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Осенью мы особенно испытываем дефицит витамина D, а его недостаток ослабляет иммунитет. Где искать этот витамин и как его правильно принимать – в материале
Витамин D осенью нужен нам дополнительно, найти его можно в рыбе, яйцах, а также принимать в добавках
Витамин D осенью нужен нам дополнительно, найти его можно в рыбе, яйцах, а также принимать в добавках / Фото: Pexels

Осенью у многих возникает дефицит витамина D, ведь даже летом мало кто из нас постоянно бывает на солнце одетым в шорты и майку, загорая по 20-25 минут. В холодное время года такой возможности вообще нет. Зачем нам витамин Д осенью, как его принимать в добавках и в каких продуктах искать – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Реклама

Когда возникают проблемы с дефицитом витамина Д и чем он важен?

Недостаток витамина Д может возникать не только тогда, когда мы мало находимся на солнце. Часто нехватка этого витамина наблюдается при патологии желчного пузыря, в случаях нарушения секреторных функций поджелудочной железы, при заболеваниях кишечника.
Также дефицит витамина Д связывают с ослаблением иммунитета, повышенным риском развития заболеваний сердца и сосудов, болезни Альцгеймера. При дефиците витамина Д увеличивается риск инсулинорезистентности, избыточного веса, развития сахарного диабета.

А ещё витамин Д очень важен для синтеза половых гормонов, функционирования щитовидной железы. А еще есть данные, что прием витамина Д облегчает течение синдрома раздраженного кишечника.

Нужно ли принимать витамин D осенью дополнительно?

Вероятнее всего, да и не только людям, имеющим патологии, указанные выше – поскольку, как сказано, солнца мы осенью получаем недостаточно. Но чтобы корректно подобрать дозировку предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) Д. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

Реклама

Помните, что если вы уже принимаете или принимали этот витамин и хотите понять, нет ли у вас дефицита – то перед сдачей анализа крови 3 дня важно не принимать витамин. Если же вы длительно принимаете витамин Д в высоких дозировках с целью коррекции дефицита, а показатель особо не изменился, пора обратиться на консультацию к гастроэнтерологу.

А что такое вообще витамин Д, говорят, что он получается от солнца?

К витамину Д относятся биологически активные вещества холекальциферол, эргокальциферол и другие. Эргокальциферол мы получаем извне – вместе с растительной пищей.Холекальциферол под воздействием ультрафиолета синтезируется в эпидермисе + пища животного происхождения. Умеренная нехватка витамина Д может не вызывать острых симптомов. Увы, как только компенсаторные возможности организма истощаются, мы начинаем наблюдать:

  • мышечную слабость,
  • нестабильность нервной системы,
  • запоры,
  • тянущие боли в костях таза, предплечьях, бедрах,
  • возможны даже судороги.

Причина этих жалоб – нарушение всасывания кальция и фосфора, которое напрямую зависит от витамина Д.

Реклама

Витамином Д особенно богаты яйца, жирная рыба, также его много в жирных молочных продуктах, например сливочном масле
Витамином Д особенно богаты яйца, жирная рыба, также его много в жирных молочных продуктах, например сливочном масле / Фото: freepik.com

Пищевые источники витамина Д – это все сорта жирной рыбы, молочные продукты (также жирные), сливочное масло (но в меньшей степени). Богаты витамином D икра, яичные желтки. Основной источник получения витамина D в промышленном виде (эргостерол) – дрожжи. Так как витамин D относится к группе жирорастворимых, то для его усваивания нужен жир.

Также мы писали, чем полезен витамин D при тренировках.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 ноября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять