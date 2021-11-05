Витамин D – почему осенью он нужен дополнительно и как принимать

Осенью мы особенно испытываем дефицит витамина D, а его недостаток ослабляет иммунитет. Где искать этот витамин и как его правильно принимать – в материале

Витамин D осенью нужен нам дополнительно, найти его можно в рыбе, яйцах, а также принимать в добавках / Фото: Pexels

Осенью у многих возникает дефицит витамина D, ведь даже летом мало кто из нас постоянно бывает на солнце одетым в шорты и майку, загорая по 20-25 минут. В холодное время года такой возможности вообще нет. Зачем нам витамин Д осенью, как его принимать в добавках и в каких продуктах искать – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Когда возникают проблемы с дефицитом витамина Д и чем он важен?

Недостаток витамина Д может возникать не только тогда, когда мы мало находимся на солнце. Часто нехватка этого витамина наблюдается при патологии желчного пузыря, в случаях нарушения секреторных функций поджелудочной железы, при заболеваниях кишечника.

Также дефицит витамина Д связывают с ослаблением иммунитета, повышенным риском развития заболеваний сердца и сосудов, болезни Альцгеймера. При дефиците витамина Д увеличивается риск инсулинорезистентности, избыточного веса, развития сахарного диабета.

А ещё витамин Д очень важен для синтеза половых гормонов, функционирования щитовидной железы. А еще есть данные, что прием витамина Д облегчает течение синдрома раздраженного кишечника.

Нужно ли принимать витамин D осенью дополнительно?

Вероятнее всего, да и не только людям, имеющим патологии, указанные выше – поскольку, как сказано, солнца мы осенью получаем недостаточно. Но чтобы корректно подобрать дозировку предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) Д. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

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Помните, что если вы уже принимаете или принимали этот витамин и хотите понять, нет ли у вас дефицита – то перед сдачей анализа крови 3 дня важно не принимать витамин. Если же вы длительно принимаете витамин Д в высоких дозировках с целью коррекции дефицита, а показатель особо не изменился, пора обратиться на консультацию к гастроэнтерологу.

А что такое вообще витамин Д, говорят, что он получается от солнца?

К витамину Д относятся биологически активные вещества холекальциферол, эргокальциферол и другие. Эргокальциферол мы получаем извне – вместе с растительной пищей.Холекальциферол под воздействием ультрафиолета синтезируется в эпидермисе + пища животного происхождения. Умеренная нехватка витамина Д может не вызывать острых симптомов. Увы, как только компенсаторные возможности организма истощаются, мы начинаем наблюдать:

мышечную слабость,

нестабильность нервной системы,

запоры,

тянущие боли в костях таза, предплечьях, бедрах,

возможны даже судороги.

Причина этих жалоб – нарушение всасывания кальция и фосфора, которое напрямую зависит от витамина Д.

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Витамином Д особенно богаты яйца, жирная рыба, также его много в жирных молочных продуктах, например сливочном масле / Фото: freepik.com

Пищевые источники витамина Д – это все сорта жирной рыбы, молочные продукты (также жирные), сливочное масло (но в меньшей степени). Богаты витамином D икра, яичные желтки. Основной источник получения витамина D в промышленном виде (эргостерол) – дрожжи. Так как витамин D относится к группе жирорастворимых, то для его усваивания нужен жир.

Также мы писали, чем полезен витамин D при тренировках.