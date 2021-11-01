Что главное в уходе за кожей лица осенью

Осень – сезон красоты по мнению косметологов: самое время убрать пигментацию, сделать глубокий пилинг или лазерную шлифовку, также стоит пересмотреть домашнее процедуры. Что важно знать об уходе за кожей лица в холодное время года – рассказала косметолог Сюзанна Элоян.
Правда ли, что осень – лучшее время для похода к косметологу?
Осенний период – просто идеальное время для походов к косметологу. Так как летом многие процедуры остаются под запретом из-за солнечной инсоляции. Если вы давно хотели избавиться от пигментации кожи, которой особенно много появляется после лета и поездок к морю, вам помогут пилинги. Сейчас есть всесезонные пилинги, но глубокие можно делать только осенью-зимой.
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Также осенью можно делать лазерные шлифовки, которые помогут убрать рубцы или другие дефекты кожи. Но в домашнем уходе за кожей лица осенью тоже есть свои нюансы, которые важно учитывать.
Чем отличается домашний уход за лицом осенью?
С наступлением холодов кожа становится более сухой, или наоборот – у кого-то может появиться жирный блеск, высыпания. Все это – влияние холодного воздуха и ветра, а также пересушенного воздуха в помещениях. Ведь уже начался отопительный сезон. Поэтому важно постоянно их проветривать, а лучше всего пользоваться увлажнителем воздуха.
Также осенью пересмотрите очищение кожи, оно должно быть более щадящим. Добавьте в уходовые процедуры пенку для умывания или молочко. Летний увлажняющий крем уступает позиции кремам с более жирными текстурами.
Также дважды в неделю не забывайте делать питательные маски для лица: готовьте сами или используйте профессиональные. Осенью охранить кожу сияющей и молодой помогут маски с гиалуроновой кислотой: подобрать подходящую вашему типу кожи маску поможет косметолог.
А что делать с расширенными капиллярами на лице?
В холодное время года обостряется купероз – косметический дефект, который становится сильно заметен из-за расширенных кровеносных сосудов. Вообще такое состояние требует обращения к дерматологу. Но если такая "паутинка" на лице вас беспокоит с наступлением холодов постоянно, то заранее стоит обзавестись специальным защитным кремом: на таких кремах обычно ставят пометку "от купероза".
И пока еще солнце не совсем спряталось, не прячьте далеко SPF-крем. Косметологи все чаще советуют пользоваться солнцезащитным кремом даже зимой. Если летом SPF-средства должны быть не менее 50, то для осени подойдет крем с уровнем 20-30.
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