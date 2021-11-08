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Почему осенью мы чаще поддаемся депрессии – разбираемся с экспертом

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 ноября, 08:15
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Уныние, тревожность и хандра особенно ощутимы с наступлением осени. Что делать, если погас "огонек жизни" и когда срочно нужна помощь – в материале
Как перенесенный ковид, так и нарушение привычного образа жизни из-за локдаунов приводит к депрессии
Как перенесенный ковид, так и нарушение привычного образа жизни из-за локдаунов приводит к депрессии / Фото: Depositphotos

Заторможенность, апатия и осенняя депрессивность – нормальное состояние для этого сезона, поскольку к такому состоянию приводит дефицит солнечного света. Если же вы не справляетесь с тревожностью, настроение подавлено настолько, что вас преследуют мысли о самоубийстве – то нужна помощь специалиста, которой не следует стесняться. Как отличить сезонную хандру от депрессии и что делать – рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Почему осенью становится особенно грустно?

Чем пасмурнее осень – тем меньше мы получаем солнечного света, а это напрямую связано с настроением и самочувствием. То, что большинство людей зависят от количества солнца – доказанный учеными факт. И здесь нет никакой магии: чем короче световой день и длиннее вечера и ночи, тем больше вырабатывается нашим организмом гормона мелатонина.

Пережить холодный сезон и не впасть в депрессию можно, если не забывать заботиться о себе
Пережить холодный сезон и не впасть в депрессию можно, если не забывать заботиться о себе / Фото: unsplash.com

Этот гормон, который вырабатывается одним из отделов головного мозга, регулирует наши "биологические часы". Дело в том, что мелатонин – антагонист серотонина (гормона радости), он вызывает сонливость, поэтому мы становимся более замедленными. Изменения на гормональном уровне естественно отображаются и на нашем самочувствии. Помимо сонливости приходят уныние, все начинает раздражать – мы можем нервничать и вместе с тем еще больше хандрить.

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В то же время осенью у большинства из нас жизненный темп ускоряется: закачивается период отпусков, появляется много работы, детей сильнее нагружают в школе и так далее. Поэтому диссонанс, который происходит в природе, изменение гормонального фона и ускорение жизненного темпа приводит к ухудшению нашего психоэмоционального состояния.

Как оставаться эмоционально стабильным осенью?

В этот период важно найти баланс между работой и отдыхом и поддерживать его. Поддерживайте свой привычный жизненный ритм, общайтесь с друзьями, посещайте разные ивенты и т.д. Старайтесь, чтобы времени на сон и отдых хватало, работайте в сутки не более 8 часов – иначе появится хроническая усталость и осенний пейзаж за окном будет раздражать еще сильнее.

Осенью "оставаться на плаву" помогут новые увлечения, планы и домашний уют. Можно даже составить список дел или активностей, до которых не доходили руки и начать их воплощать,-говорит Марина Диденко,- Поднять настроение помогут яркие вещи или одежда: в психологии есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями.

В холодное время года мы отдаем предпочтение более темным тонам в одежде, а серые или черные цвета угнетают. Поэтому пополняя осенний гардероб, сделайте выбор в пользу яркой курки, шапки или обуви. Или купите яркий шарфик, сумочку, хотя бы зонтик. Также хороший терапевтический ход – перебрать гардероб и домашние вещи, избавиться от ненужного.

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Какие лайфхаки можно использовать для борьбы с депрессией?

Вы можете использовать систему Мари Кондо. разделите вещи на категории: одежда, книги, сентиментальные вещи, предметы для кухни и ванной. Это не только поможет навести порядок в вещах и в голове на длительное время, но и сам процесс будет очень терапевтическим.

Оставьте те вещи, которые вызывают радость, а те, которые уже не приносят удовольствия – выбросите или отнесите на благотворительность. Создать уют поможет атмосфера хьюге – это понятие, возникшее в скандинавских странах. Оно обозначает чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия.

Создать такую атмосферу поможет декор – свечи, подушечки, букеты из листьев, икебана. Также обновите плейлист в телефоне или плеере. И, конечно же осенью чаще старайтесь баловать себя массажем, отдыхайте, находите время для релакса.

А как понять, что это не просто хандра – а депрессия?

Если плохое настроение, состояние апатии у вас не проходит через несколько недель и вы начинаете чувствовать беспокойство, страх, опустошенность – не терпите.

О депрессии могут говорить симптомы, которые беспокоят вас на протяжении двух недель и дольше:

  • тревожность,
  • неспособность концентрироваться,
  • резкий набор или потеря веса,
  • нежелание что-то делать,
  • нарушение сна,
  • потеря смысла жизни,

В таких случаях важно проконсультироваться у психолога или психотерапевта. Вы вместе наработаете индивидуальные методы преодоления "осеннего симптома" или определите не является ли это чем-то более серьезным.

Также мы писали, как правильно питаться осенью.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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