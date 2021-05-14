Мясо, фрукты или овощи: где искать витамин В-6 и зачем

Лето – отличная пора получить нужные нам витамины, в том числе и В-6 из сезонных овощей. Достаточно ли витамина В в растительной пище – разобрались ученые

Овощи, ягоды, сухофрукты, а не только мясо, отличный источник витамина В-6 Фото: Сегодня

С приближением жары нас все больше тянет на растительную пищу, а для вегетарианцев лето – вообще райская пора. Но питание в любое время года должно быть сбалансированным, чтобы избежать недостатка витаминов. Витамин В-6 – один из важнейших для нас, в каких продуктах – растительных или животных его больше, разобрались ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Зачем нам вообще витамин В-6?

Витамин В-6 – это на самом деле три вещества, которые поступают в наш организм вместе с пищей: это пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Сложно, не правда ли? Поэтому этих "ребят" объединили в одно название. Но каждое из данных веществ очень важно для обменных процессов, которые происходят в организме человека.

Без витамина В-6 невозможно усвоение глюкозы нервными клетками, белковые и жировые обмены, образование эритроцитов и многое другое. Но обычном человеку все эти тонкости важно понимать для того, чтобы знать – недостатка тих витаминов лучше не допускать. А получить их можно из пищи – как животной, так и растительной.

Так какие же продукты лучше есть, чтобы "запастись" витамином В-6

Этот же вопрос заинтересовал и ученых: они решили проверить, насколько ли снижается уровень и усваиваемость Витамина В-6 человеком, если отдавать предпочтение растительной пище. Поскольку существует мнение, что эту группу витаминов лучше брать из мяса и рыбы, поскольку в курице тунце или скумбрии витамина В-6 намного больше, чем в капусте или зеленом луке.

Из сезонных овощей витамином В-6 богаты чеснок, морковь, брокколи, помидоры, капуста Фото: unsplash.com

Результаты исследования успокоят вегетарианцев: исследование показало, что различные типы вегетарианского питания не влияют на на концентрацию витамина B-6 в сыворотке крови. Следовательно, как мясо и рыба, которые являются хорошими источниками витамина B-6, так и овощи, а также некоторые крупы и особенно – сухофрукты. Особенно богаты витамином В-6:

из орехов – грецкие орехи, фундук, фисташки,

из овощей и зелени – ростки зерновых, брокколи, брюссельская и краснокочанная капуста, шпинат, картофель, морковь, помидоры, кресс-салат, болгарский перец, чеснок,

из фруктов и ягод – клубника, черешня, бананы.

Кроме того, витамин В-6 можно найти в крупах, кисломолочных продуктах, также он синтезируется микрофлорой кишечника.

Какого бы принципа питания вы не придерживались бы, помните, что важно соблюдать баланс всех элементов – белков, жиров и углеводов в рационе.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие сезонные овощи покупать.

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