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М'ясо, фрукти або овочі: де шукати вітамін В-6 і навіщо

Сьогодні, 09:28

Літо – чудова пора отримати потрібні нам вітаміни, в тому числі і В-6 з сезонних овочів. Чи достатньо вітаміну В в рослинній їжі – розібралися вчені

Овочі, ягоди, сухофрукти, а не тільки м'ясо, відмінне джерело вітаміну В-6
Овочі, ягоди, сухофрукти, а не тільки м'ясо, відмінне джерело вітаміну В-6
Фото: Сьогодні

З наближенням спеки нас все більше тягне на рослинну їжу, а для вегетаріанців літо – взагалі райська пора. Але харчування в будь-який час року має бути збалансованим, щоб уникнути нестачі вітамінів . Вітамін В-6 – один з найважливіших для нас, в яких продуктах – рослинних або тварин його більше, розібралися вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Навіщо нам взагалі вітамін В-6?

Вітамін В-6 – це насправді три речовини, які надходять в наш організм разом з їжею: це піридоксин, піридоксаль і піридоксамін. Складно, чи не так? Тому цих "хлопців" об'єднали в одну назву. Але кожне з даних речовин дуже важливо для обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини.

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Без вітаміну В-6 неможливо засвоєння глюкози нервовими клітинами, білкові і жирові обміни, утворення еритроцитів і багато іншого. Але звичайному людині всі ці тонкощі важливо розуміти для того, щоб знати – нестачі тих вітамінів краще не допускати. А отримати їх можна з їжі – як тваринної, так і рослинною.

Так які ж продукти краще їсти, щоб "запастися" вітаміном В-6

Це ж питання зацікавив і вчених: вони вирішили перевірити, наскільки знижується рівень і засвоюваність Вітаміну В-6 людиною, якщо віддавати перевагу рослинній їжі. Оскільки існує думка, що цю групу вітамінів краще брати з м'яса і риби, оскільки в курці тунці або скумбрії вітаміну В-6 набагато більше, ніж в капусті або зеленій цибулі.

З сезонних овочів вітаміном В-6 багаті часник, морква, броколі, помідори, капуста
З сезонних овочів вітаміном В-6 багаті часник, морква, броколі, помідори, капуста
Фото: unsplash.com

Результати дослідження заспокоять вегетаріанців: воно показало, що різні типи вегетаріанського харчування не впливають на концентрацію вітаміну B6 в сироватці крові. Отже, як м'ясо і риба, які є хорошими джерелами вітаміну B6, так і овочі, а також деякі крупи і особливо – сухофрукти, багаті вітаміном В-6:

  • з горіхів – волоські горіхи, фундук, фісташки,
  • з овочів і зелені – паростки зернових, броколі, брюссельська і червонокачанна капуста, шпинат, картопля, морква, помідори, крес-салат, болгарський перець, часник,
  • з фруктів і ягід – полуниця, черешня, банани.

Крім того, вітамін В-6 можна знайти в крупах, кисломолочних продуктах, також він синтезується мікрофлорою кишечника.

Якого б принципу харчування ви не дотримувалися б, пам'ятайте, що важливо дотримуватися балансу все елементів – білків, жирів і вуглеводів в раціоні.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які сезонні овочі купувати .

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