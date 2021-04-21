Если завтракать этим продуктом, то дефицит витаминов вам не грозит – ученые

Какие продукты есть, чтобы в организм поступали самые необходимые нам витамины и микроэлементы? Всего лишь 2 яйца на завтрак – выяснили исследователи

Ищите идеальный по содержанию полезных веществ продукт? Ешьте куриные яйца на завтрак: они способствуют поступлению в наш организм самых необходимых для него питательных элементов. Ученые в очередной раз доказали, что яйца – основа здорового рациона: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чем же так хороши именно яйца? Тем, что этот продукт доступен каждому и в нем содержатся все самые необходимые человеческому организму полезные вещества. А еще яйца можно есть каждый день без вреда для здоровья. Конечно, бывают случаи непереносимости куриного белка или аллергия на желток (особенно у маленьких детей). Но для большинства людей яйца – продукт, который хорошо воспринимается организмом и легко усваивается.

Яйца – источник минеральных веществ, витаминов и аминокислот Фото: unsplash.com

Что же будет, если добавить в рацион яйца?

Ученые проверили, насколько добавление яиц в рацион может улучшить показатели здоровья у взрослых и детей. Медики добавили яйца в рацион тех добровольцев, которые раньше не ели этот продукт или ели, но очень редко. В итоге выяснилось, что если съедать именно на завтрак одно или два яйца, то поступление некоторых питательных веществ в организм увеличится от 10 до 20%. А именно – яйца являются отличным природным источником витаминов А, D и группы В.

Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в яйцах?

Например витамин В4 – холин, которого особенно много в желтках, очень важен для нормальной работы нервной системы и участвует в образовании элементов нервной ткани. Особенно полезен этот витамин беременным и маленьким детям, поскольку позволяет детскому мозгу лучше развиваться. Пантотеновая кислота или витамин В5 – водорастворимый витамин, он необходим для построения и развития клеток как в центральной нервной системе, так и в организме в целом. А его недостаток отражается на работе всех органов и систем организма, особенно нервной, мышечной, на желудочно-кишечном тракте. Еще яйца богаты пигментами лютеином и зеаксантином.

Лютеин улучшает память и способности к обучению, а также помогает коже быть более упругой. А зеаксантин необходим для поддержания здоровья глаз.

Низкое содержание этих веществ в пище ведет к дегенерации желтого пятна глаз, что в итоге приводит к сильному возрастному ухудшению зрения. И, конечно же стоит упомянуть докозагексановую кислоту – одну из полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Да-да, не только в морской рыбе, в яйцах ее тоже предостаточно.

Омега-3 – лучшее средство профилактики заболеваний сердца и сосудов, суставов, зрения, кожи. Антиоксидантные свойства этой кислоты снижают "плохой" холестерин и вред от окислительного стресса, потому Омега-3 показаны для предупреждения преждевременного старения.

Как видите, яйца – просто кладезь минеральных веществ, витаминов и аминокислот. А яичный белок – отличный строительный материал для нашего тела. Детям рекомендуется давать 1 яйцо на завтрак, а взрослым – 2 яйца.

Также ранее мы писали, есть ли польза от яиц, которые несут экзотические куры.

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