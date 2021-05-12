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Чтобы малыш родился здоровым: пять важных принципов питания беременных

Сегодня, 07:00

Главное в питании беременной: есть не за двоих, а для двоих. Какие продукты полезны, а что следует вообще убрать из рациона беременной – подсказывает гинеколог

Будущей маме важно есть на ЗА двоих, а ДЛЯ двоих
Будущей маме важно есть на ЗА двоих, а ДЛЯ двоих
Фото: unsplash.com

Будущая мама, желая здоровья своему малышу и веря в распространенные мифы о том, что беременной нужно кушать побольше и все подряд, вредит и ему, и себе. Какие продукты подходят для питания беременной, а какой пищи лучше избегать и почему, рассказала репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ диагностики Татьяна Шеплякова.

Татьяна Шеплякова
Татьяна Шеплякова
Фото: пресс-служба

Но беременность – не болезнь, зачем будущей маме следить за питанием?

Конечно, беременность – это не болезнь, а одно из физиологических состояний женщины. Но все-таки есть определенные принципы питания, которых следует придерживаться будущей маме. Например, большинству понятно, почему беременной женщине не следует принимать алкоголь, курить. Но иногда будущую маму уговаривают выпить для аппетита стакан пива или сухого вина, так вот: безопасной доли алкоголя при беременности не существует. Курение и наркотики – вообще недопустимы.

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Но для здоровья беременной и будущего малыша важно не только то, какие продукты она ест, а сам режим принятия пищи и жидкости. Некоторые продукты, например, изобилующие быстрыми углеводами кондитерка, фастфуд и так далее вредны для любого человека, а для беременной вдвойне. Поскольку будущей маме важно не только следить за весом (не набирать лишнего, но и не допускать похудения), а также избегать продуктов, которые могут вызвать пищевое отравление, спровоцировать те или иные процессы в организме (изжогу, запор и так далее).

Ок, каковы же основные принципы питания беременных?

1. Питаться достаточно. Но помните, что время беременности нужно кушать не ЗА двоих, а ДЛЯ. Важно выбирать только качественные продукты, не превышать калории в 1-м и 2-м триместре беременности. А в 3-м триместре наоборот – допустимо прибавить 300 ккал к суточному рациону будущей мамы. И важно: как переедание, так диета и голодание для беременных – под запретом. ⠀

2. Питаться разнообразно. То есть, необходимо получать качественные растительные и животные белки: мясо птицы, кролика, рыбу; жиры – авокадо, оливковое масло, жирные сорта рыбы; углеводы – это цельнозерновые каши.⠀

3. Не забывать про дополнительные витамины и микроэлементы. Рекомендовано принимать дополнительно: фолиевую кислоту, йод, витамин Д, железо (не всегда, но часто бывает дефицит). Прием дополнительных добавок нужен, чтобы избежать дефицита того или иного важного для полноценного развития ребенка, элемента. Корректировать прием добавок будущей маме должен врач, ведущий беременность.

В 3-м триместре беременной допустимо прибавлять калории
В 3-м триместре беременной допустимо прибавлять калории
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

4. Питаться безопасно. Во время беременности необходимо исключить:

  • непастеризованное молоко и продукты, из него приготовленные;
  • копчености, колбасы, сосиски;
  • как сырые или недостаточно термически обработанные морепродукты, мясо, яйца (тартар, карпаччо, суши), паштеты с мясом;
  • замороженные морепродукты.⠀

5. Не забывать про питьевой режим. Будущей маме нужно пить достаточно воды – 8-10 стаканов в день.
Газированные, сладкие напитки лучше исключить.

Также напомним, что ранее мы писали о том, как облегчить беременность.

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