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Как понять, что пора худеть и зачем

Сегодня, 16:00

Не только любовь к фастфуду, а еще плохое настроение ведут к ожирению. Худеть ли, если округлости невелики и когда вес может навредить – рассказал реабилитолог

Избыточный лишний вес приводит к множеству болезней
Избыточный лишний вес приводит к множеству болезней
Фото: unsplash.com

Чем ближе лето, тем острее для многих из нас встает вопрос похудения: не за горами пляжный сезон и время любимых легких платьев. Но действительно ли проблема лишнего веса не надумана, как понять, что килограммы действительно лишние и что нужно учесть, чтобы после похудения лишний вес не возвращался – помог разобраться профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров
Алексей Никаноров
Фото: пресс-служба

Лишний вес – действительно глобальная проблема?

В нашей стране культура здорового питания стала популярной относительно недавно, большинство людей продолжает есть вредную пищу или сам рацион не сбалансирован. Отсюда и проблема лишнего веса, даже ожирения. Вообще ожирение стало эпидемией не только в Украине, а во всем мире – на этой проблеме постоянно делает акцент Всемирная организация здравоохранения.

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Именно избыточный лишний вес приводит к множеству болезней, не говоря уже о том, что лишние килограммы мешают нам двигаться или надеть любимую одежду. Нас призывают худеть, предлагают различные марафоны по ускоренному похудению или питанию для сжигания веса. Но без определения точной причины ваших лишних килограммов похудеть и удержать вес будет невозможно.

А разве основная причина ожирения – не переедание?

Безусловно, если жировые отложения растут, то вы переусердствовали с пищей и напитками. То есть, питаясь не сбалансированно и переедая, человек с лишним весом получает намного больше энергии, чем расходует. Рациональное питание и физическая активность – основной залог того, чтобы не набирать вес.

То есть если ваш рацион сбалансирован, вы не только не едите вредные продукты, но и соблюдаете культуру здорового питания (завтракаете, не наедаетесь перед сном, не терпите голод и т.д.), то вес будет в норме.

Однако неправильное питание – не единственная основная проблема, из-за которой люди полнеют. Набрать вес можно из-за:

  1. генетической предрасположенности,
  2. плохая экология,
  3. нарушения обмена веществ,
  4. стрессы, эмоциональные потрясения,
  5. сидячая работа и пассивный образ жизни,
  6. изменения гормонального фона и возрастные изменения, особенно у женщин.

Также способствуют набору лишнего веса усталость, перевозбуждение, депрессия, апатия и плохое настроение в целом.

То есть психологические причины тоже мешают нам быть стройными?

Еще как, ведь лишний вес и ожирение, вызванные психологическими причинами, труднее поддаются лечению. Если человек эмоционально стабилен, а поправился с возрастом, то похудеть ему гораздо легче, чем тому, кто набрал килограммы на стрессе или в состоянии депрессии.

Лишний вес, набранный из-за депрессии или стресса, сбросить сложнее
Лишний вес, набранный из-за депрессии или стресса, сбросить сложнее
Фото: Depositphotos

В любом случае определить настоящую причину лишнего веса, подобрать индивидуальную эффективную схему похудения способен только специалист. Ведь чем больше у нас лишних килограммов, тем труднее с ними распрощаться.

А как самому понять, насколько вес далек от нормы?

Самому "прикинуть", насколько вы перебрали или наоборот – недобрали в массе тела в средне можно по простой формуле:

Рост (в см) – 100 – 5 кг

Например, при росте 175 см взрослый человек должен весить не более 70 кг.

Такая формула применима, если ваш рост выше 160 см. При этом взвешиваться нужно без верхней одежды, а рост измерять босиком.

Если вес больше не более чем на 10% от нормы, то такую разницу человек практически не ощущает. И негативно повлиять на здоровье человека такой вес не может. Но когда вес выше более чем на 10% от нормы, то с каждым лишним килограммом вы рискуете заработать проблемы с суставами, заболевания сосудов и сердца, особенно повышенное давление (гипертонию), сахарный диабет второго типа, нарушение обмена веществ. А все эти проблемы, к сожалению, очень часто приводят к ранней смертности. Поэтому самое время оценить, насколько ваш вес может навредить здоровью и найти в себе силы начать с ним бороться!

Напомним, что ранее мы писали о том, что чрезмерный сон тоже способствует набору лишнего веса.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов на самые популярные праздники мая в нашем календаре подарков.

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