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Чрезмерный сон провоцирует рост жира на животе – исследование

Сегодня, 17:56

Чем дольше вы спите и чаще едите на ночь, тем больше в организме висцерального жира

Жир на животе появляется не только из-за привычки есть на ночь, но и из-за длительного сна. Ученые доказали, что чем дольше вы спите, тем быстрее на вашей талии и боках накапливается жир. Эти жировые отложения портят не только ваш внешний вид, но и подрывают состояние здоровья. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Белый, или как говорят медики, висцеральный жир находится в абдоминальной (брюшной) полости и окружает внутренние органы. Именно этот жир "заставляет" живот выдвигаться вперед. Он нарушает метаболизм, вызывает гормональный дисбаланс и хроническое чувство голода. Ученые нашли прямую связь между чрезмерным сном и быстрым отложением белого жира.

При накоплении внутреннего жира в области живота, на других частях тела его может не быть
При накоплении внутреннего жира в области живота, на других частях тела его может не быть
Фото: Pixabay

Выпирающий живот, как следствие накопления внутреннего жира – одна из главных характеристик ожирения. Причем, на других частях тела (руки, ноги, ягодицы) явных жировых отложений может не наблюдаться. От такого жира нужно избавляться, поскольку он нарушает жизненные функции организма, сокращая длительность жизни.

Кристен Г. Хейрстон, доктор медицинских наук и ведущий автор исследования отмечает, что только рационального питания и физической активности недостаточно для борьбы с висцеральным жиром. Негативное влиянии чрезмерного сна специалистка доказала и в более ранних своих исследованиях.

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Доктор подчеркивает, что позднее время потребления пищи плюс слишком длительный сон связаны с повышенным риском ожирения. Так, оценив показатели здоровья участников эксперимента, исследователи выяснили: увеличение периода сна на каждый час сопутствует с ростом процентного содержания жира в организме на 1,64 единицы.

Чтобы избежать накопления белого жира, специалисты советуют сжигать больше калорий, чем вы потребляете, есть правильную пищу. И не наедаться перед тем, как лечь в кровать. А оптимальное время для сна – от шести до восьми часов каждую ночь.

Напомним, ранее мы писали, реально ли стать стройнее с помощью марафона.

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