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Чем опасна привычка хрустеть суставами – ликбез от врача

Сегодня, 10:43

Хрустнули шеей или пальцами – стало легче? На самом деле это самообман, а здоровью правда можно навредить. Опасен ли такой хруст и откуда он берется – в статье

Привычка хрустеть шеей или руками приятна, но не полезна
Привычка хрустеть шеей или руками приятна, но не полезна
Фото: unsplash.com

Некоторые думают, чем чаще хрустеть суставами пальцев, шеи или позвоночника – тем лучше для них: якобы это устраняет боль и улучшает движение. Но на самом деле это распространенное заблуждение. Почему вообще хрустят суставы в коленях или пальцах, о чем говорит привычка хрустеть пальцами или шеей и почему этого лучше не делать – рассказал врач-эндоскопист, остеопат Игорь Сомов.

Игорь Сомов
Игорь Сомов
Фото: пресс-служба

Почему вообще хрустят суставы, с ними что-то не так?

Хрустят суставы потому что в них …лопаются пузырьки. Логично задать следующий вопрос: что это за пузырьки и откуда они берутся? Из межсуставной жидкости, которая изначально находится в суставах – она подобна яичному белку и служит смазкой. Когда мы сгибаем и разгибаем суставы, эта жидкость уменьшает трение костей друг о друга, помогая суставам нормально работать.

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Когда мы специально или случайно сжимаем суставы, то в этой жидкости возникает отрицательное давление, что заставляет ее пузыриться: можно сравнить с пузырьками, которые возникают при кипении воды. Но сустав герметичен, поэтому пузырьки не могу из него "выбраться" и лопаются. Отсюда и хрустящий звук. И именно появление этого хруста люди связывают с тем, что "в суставе что-то стало на свое правильное место". Ведь после того, как похрустеть суставами, действительно ощущается облегчение, а для некоторых это вообще вошло в привычку.

А почему часто тянет похрустеть суставами?

Удовольствие этой процедуры объясняется тем, что происходит стимуляция нервных окончаний, и наш мозг начинает выделять эндорфины (гормоны счастья). Именно они вызывают приятное чувство расслабления, а также ощущения, что сустав стал более подвижным и "здоровым". Но пузырьки могут возникать в суставе не чаще, чем раз в 15-30 минут.

Поэтому те, кто подсел на эту привычку, становятся зависимыми, как от наркотика, и хрустят непрерывно с желанием получить приятные ощущения от выделения эндорфинов.

Однако желание "хрустнуть" может быть симптомом невроза. Кроме того, хрустеть суставами вам не поможет, а наоборот – может навредить.

Так почему же хрустеть суставами опасно для здоровья?

В краткосрочной перспективе такая привычка "помогает", только как обманчивое приятное ощущение. А в долгосрочной может привести к микротравмам, ограничению свободы движения в суставе, растяжению связок и чрезмерной подвижности в них. При этом кости не становятся в суставе на правильное место, как считают желающие похрустеть.

А зачем тогда некоторые специалисты хрустят суставами, якобы вправляя их на место?

Увы, но довольно часто псевдоспециалисты "хрустят каждым пациентом", как на конвейере и сами верят в то, что таким образом "вправляют" суставы на место. В ортопедической мануальной терапии иногда может возникнуть хруст в суставах, когда врач выполняет специальные терапевтические техники – трасты. Но они имеют четкие показания и противопоказания. При этом специалист ничего не ставит на место, только перенастраивает тонус мышц, позволяет расслабить определенный участок тела и устранить боль.

При мануальной терапии иногда может возникнуть хруст в суставах
При мануальной терапии иногда может возникнуть хруст в суставах
Фото: unsplash.com

Очень часто эффективная манипуляция происходит без хруста, поэтому врачу безразлично, хрустнул сустав или нет. В определенных случаях врач вообще избегает использования таких техник и заменяет их более мягкими. Именно такой подход в лечении будет безопасным и эффективным.

Хорошо, а есть ли альтернатива, чтобы не хрустеть суставами?

Есть, это специальные упражнения, которые более безопасны для суставов. Но подбирать их нужно сугубо индивидуально под каждого человека и этим должен заниматься только врач! Если в процессе их выполнения и возникнет хруст, то это происходит спонтанно, а не преднамеренно. Желание же непременно вызвать хруст и специально для этого "щелкать" суставами вам только навредит.

Напомним, что ранее мы также писали о том, почему мучают боли в шее и голове.

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