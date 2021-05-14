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Диетолог развеяла самые популярные мифы про пользу фреша

Сегодня, 07:30

Начинать день со стакана фреша – не лучшее решение. Но употреблять фрукты и соки лучше все же в первой половине дня, до 15:00

Диетолог развеяла самые популярные мифы про пользу фреша
Диетолог развеяла самые популярные мифы про пользу фреша
Фото: Pexels

Мнения относительно свежевыжатого сока разделились на два лагеря – одни люди считают его сверхполезным, другие категорически это отрицают. А все потому, что вокруг популярных продуктов появляются заблуждения, которые затем перерастают в мифы. Действительно ли фреши такие полезные или лучше съесть целый фрукт, рассказала диетолог Карина Дайнеко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Почему не стоит начинать свой день со стакана фреша

Каждый из нас по-разному просыпается и после пробуждения имеет свои утренние привычки. Для кого-то это чашка кофе, а кто-то любит выпить стакан свежевыжатого сока. Но, оказывается, начинать день со стакана фреша – не лучшее решение. Потому что фруктовые кислоты могут агрессивно влиять на пищеварительную систему.

"Если у человека есть проявления панкреатита или воспаление желудка, то свежий фреш может провоцировать неприятные симптомы", – комментирует диетолог Карина Дайнеко.

Употреблять фрукты и соки лучше в первой половине дня, до 15:00.

Свежевыжатые соки не помогают при похудении

Более того, мнение, что свежевыжатые соки и фреши помогают при похудении – ложные.

"С точки зрения диетологии фреши и соки – это быстрые, пустые калории. Если человек работает над своим весом, то следует помнить – резкое повышение глюкозы утром будет провоцировать повышенный аппетит в течение всего дня, – отмечает специалист. – Польза фреша в том, чтобы его выпить сразу, не превышая дозу в 100-150 мл. Его можно разбавить водой".

Диетолог развеяла самые популярные мифы про пользу фреша
Диетолог развеяла самые популярные мифы про пользу фреша
Фото: Depositphotos

Что полезнее – съесть фрукт или выпить фреш

"Польза фрешей действительно подвергается сомнению. С точки зрения диетологии лучше съесть один-два фрукта, чем выпить стакан фреша, с которым мы можем получить гораздо большее количество глюкозы и фруктозы", – комментирует Карина Дайнеко.

Свежие соки не могут заменить обычные фрукты и овощи. Целые плоды состоят из большого количества клетчатки, которая очень важна для пищеварения и очищения кишечника от шлаков. А во время приготовления соков все ценные пищевые волокна остаются в соковыжималке.

Тем временем мы выяснили, чем полезен щавель и кому его категорически нельзя есть – ответ диетолога.

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Источник: Сегодня
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