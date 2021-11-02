Как сделать рабочее место удобным, чтобы не испортить осанку – 8 лайфхаков

Чтобы не болела спина, важно правильно организовать свое рабочее место и выработать простые привычки. Какие именно – секретами поделился физический терапевт.

Короткая разминка в течение рабочего дня снизит вред от сидячего образа жизни / Фото: freepik.com

Помимо пережитых травм, лишнего веса, проблем с опорно-двигательной системой на нашу осанку влияют стулья, за которыми мы сидим. А также другая бытовая мебели и наши ежедневные привычки: как сделать рабочее место более удобным и какие полезные привычки помогут избежать боли в спине – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Почему вообще болит спина?

Наши бытовые привычки, мебель, множество ушибов и травм, пережитых в детстве, способны серьезно повлиять на здоровье спины. Причины, из-за которых болит спина, самые разные – от неудобного стула, на котором вы сидите на работе, до перенесенной в детстве и давно забытой вами травмы.

Да, львиная доля проблем, сигнализирующих о себе болями в спине, связана с искривлением позвоночника, нарушением осанки. Причины могут быть как врожденные, например, плоскостопие, так и приобретенные – когда человек вынужден долгое время проводить в неудобной позе, сидит на неподходящем стуле или спит на неудобном матраце.

Для работы нужно использовать офисный эргономический стул, если вы хотите сохранить спину здоровой / Фото: freepik.com

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Поэтому так важно правильно организовать не только свое спальное место (удобную подушку, ортопедический матрац), но и рабочее. Поскольку очень многие из нас большинство времени проводят сидя в офисе, и даже после работы мы снова много времени сидим, полностью "погружаясь" в смартфоны и другие гаджеты.

Какой должен быть стул для работы?

Для работы нужно использовать офисный эргономический стул, если вы хотите сохранить спину здоровой, а осанку – красивой. То есть ваш рабочий стул – это не табуретка, пуфик, нельзя работать, полулежа на диване (если вы работаете из дома). Также важно отрегулировать его высоту:

Бедра должны располагаться параллельно полу (+-90 градусов в колене и тазобедренном суставе). Отрегулируйте подлокотники стула так, чтобы руки опирались на них, ваши плечи должны быть расслаблены, локти при использовании клавиатуры должны находиться под углом +-90°; садитесь таким образом, что бы вы ощущали под ягодицами 2 точки опоры (это седалищные кости). Упритесь поясницей в спинку стула. Поясница не должна округляться. Грудной отдел позвоночника также прижмите к спинке стула, плечи слегка расправьте и опустите вниз. По возможности, выходите из сидячего положения, делайте перерывы: поработайте стоя или 5 минут прогуляйтесь (хотя бы в туалет или от кулера с горячей водой к рабочему месту), такие разминки делайте раз в 1-2 часа.

Локти при использовании клавиатуры должны находиться под углом 90°, а ноги – стоять на полу / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

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Также часто боли в спине и шее часто возникают от того, что мы неправильно пользуемся гаджетами, слишком близко или наоборот – далеко находимся от монитора. Также навредить осанке может постоянное использование смартфонов, которые мы держим слишком низко или высоко, или вообще привыкли во время разговоров прижимать к плечу ухом.

Как пользоваться гаджетами, чтобы не болела спина?

Расположите экран компьютера так, чтобы верхняя часть экрана была на уровне глаз или немного ниже. Монитор должен быть расположен перед вами, примерно на расстоянии вытянутой руки. Если у вас ноутбук, тут дела обстоят сложнее, поскольку нужен будет провод для монитора.

Не нагибайте голову слишком низко, а еще – не держите телефон плечом при разговоре, используйте гарнитуру / Фото: Коллаж: Сегодня

При использовании клавиатуры или мыши запястья должны оставаться прямыми, на одном уровне с локтями, клавиатурой и мышью. А еще вам помогут простые лайфхаки:

положите часто используемые атрибуты в пределах досягаемости так, что бы вы могли воспользоваться ими без необходимости изменения положения тела; не держите телефон плечом при разговоре, используйте гарнитуру. Так же если он вам необходим в работе – используйте подставку, которую лучше всего разместить возле клавиатуры или под монитором; научитесь печатать вслепую и ваша шея "скажет" вам спасибо.

Также ранее мы писали, на каких стульях нельзя сидеть.