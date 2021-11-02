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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як зробити робоче місце зручним, щоб не зіпсувати поставу – 8 лайфхаків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
2 листопада, 16:00
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Щоб не хворіла спина, важливо правильно організувати своє робоче місце та виробити прості звички. Які саме – секретами поділився фізичний терапевт.
Коротка розминка протягом робочого дня знизить шкоду від сидячого способу життя
Коротка розминка протягом робочого дня знизить шкоду від сидячого способу життя / Фото: freepik.com

Крім пережитих травм, зайвої ваги, проблем з опорно-руховою системою на поставу впливають стільці за якими ми сидимо. А також інші побутові меблі та наші щоденні звички: як зробити робоче місце зручнішим і які корисні звички допоможуть уникнути болю у спині – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Чому взагалі болить спина?

Наші побутові звички, меблі, безліч забитих місць і травм, пережитих у дитинстві, здатні серйозно вплинути на здоров'я спини. Причини, через які болить спина, різні – від незручного стільця, на якому ви сидите на роботі, до перенесеної в дитинстві і давно забутої вами травми.

Так, левова частка проблем, що сигналізують про себе болями в спині, пов'язана з викривленням хребта, порушенням постави . Причини можуть бути як уроджені, наприклад, плоскостопість, так і набуті – коли людина змушена тривалий час проводити в незручній позі, сидить на невідповідному стільці або спить на незручному матраці.

Для роботи потрібно використовувати офісний ергономічний стілець, якщо ви хочете зберегти спину здоровою
Для роботи потрібно використовувати офісний ергономічний стілець, якщо ви хочете зберегти спину здоровою / Фото: freepik.com

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Тому важливо правильно організувати як своє спальне місце (зручну подушку, ортопедичний матрац), а й робоче. Оскільки дуже багато хто з нас більшість часу проводять сидячи в офісі, і навіть після роботи ми знову багато часу сидимо, повністю "занурюючись" у смартфони та інші гаджети.

Яким має бути стілець для роботи?

Для роботи потрібно використовувати офісний ергономічний стілець, якщо ви хочете зберегти спину здоровою, а поставу – гарною. Тобто ваш робочий стілець – це не табурет, пуф, не можна працювати, напівлежачи на дивані (якщо ви працюєте з дому). Також важливо відрегулювати його висоту:

  1. Стегна повинні розташовуватися паралельно підлозі (+-90 градусів у коліні та тазостегновому суглобі).
  2. Налаштуйте підлокітники стільця так, щоб руки спиралися на них, ваші плечі повинні бути розслаблені, лікті при використанні клавіатури повинні бути під кутом +-90°;
  3. Сідайте таким чином, щоб ви відчували під сідницями 2 точки опори (це сідничні кістки).
  4. Упріться попереком у спинку стільця. Поперек не повинен округлятися. Грудний відділ хребта також притисніть до спинки стільця, плечі трохи розправте і опустіть вниз.
  5. По можливості, виходьте із сидячого положення, робіть перерви: попрацюйте стоячи або 5 хвилин прогуляйтеся (хоча б у туалет або від кулера з гарячою водою до робочого місця), такі розминки робіть раз на 1-2 години.

Лікті при використанні клавіатури повинні бути під кутом 90°, а ноги – стояти на підлозі
Лікті при використанні клавіатури повинні бути під кутом 90°, а ноги – стояти на підлозі / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

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Також часто болі в спині та шиї часто виникають від того, що ми неправильно користуємося гаджетами, надто близько чи навпаки – далеко перебуваємо від монітора. Також нашкодити поставі може постійне використання смартфонів, які ми тримаємо надто низько чи високо, або взагалі звикли під час розмов притискатємо до плеча вухом.

Як користуватись гаджетами, щоб не боліла спина?

Розташуйте екран комп'ютера так, щоб верхня частина екрана була на рівні очей або трохи нижче. Монітор повинен бути розташований перед вами приблизно на відстані витягнутої руки. Якщо у вас ноутбук, тут справи складніші, оскільки потрібен буде провід для монітора.

Не нагинайте голову надто низько, а ще – не тримайте телефон плечем під час розмови, використовуйте гарнітуру
Не нагинайте голову надто низько, а ще – не тримайте телефон плечем під час розмови, використовуйте гарнітуру / Фото: Колаж: Сьогодні

При використанні клавіатури або миші зап'ястки повинні залишатися прямими, на одному рівні з ліктями, клавіатурою та мишею. А ще вам допоможуть прості лайфхаки:

  1. Покладіть часто використовувані атрибути в межах досяжності так, щоб ви могли скористатися ними без необхідності зміни положення тіла.
  2. Не тримайте телефон під час розмови, використовуйте гарнітуру. Також якщо він вам необхідний у роботі – використовуйте підставку, яку найкраще розмістити біля клавіатури або під монітором.
  3. Навчитеся друкувати наосліп і ваша шия "скаже" вам спасибі.

Також раніше ми писали, на яких стільцях не можна сидіти.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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