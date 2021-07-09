Когда вести дочь к гинекологу в первый раз и зачем это нужно

Даже у годовалой малышки могут возникать проблемы, лечением которых занимается гинеколог. А при начале месячных девочкам тем более важен осмотр специалиста

Показать дочь детскому гинекологу важно еще задолго до полового созревания / Фото: freepik.com

Детский гинеколог – такой же важный специалист для здоровья девочки, как педиатр или семейный врач. В момент полового созревания маме важно будет корректно рассказать дочери о том, что будет происходить с телом во время месячных, и что в некоторых случаях нужно сходить к доктору.

Но чему нужно обращаться к детскому гинекологу и в более раннем возрасте девочек, когда впервые лучше посетить гинеколога девочке-подростку и как поступить, чтобы такой визит не стал для ребенка психологически неприятен, рассказала гинеколог-эндокринолог Виктория Барановская. А мы желаем, чтобы ваше эмоциональное и физическое здоровье было в порядке, а лето – незабываемым: поэтому ловите 10 идей, как разнообразить летнюю пору.

Виктория Барановская / Фото: пресс-служба

Зачем показывать девочек гинекологу в раннем возрасте?

Кадя женщина запоминает свой первый визит к женскому врачу, поэтому очень важно, будет ли это для девочки позитивный опыт или врач, которого она потом будет стараться избегать всю жизнь. В младенческом возрасте такого осмотра ребенок просто не будет помнить: плановый осмотр гинекологом девочкам проводят на 1-м году жизни. Это важно, чтобы заметить отклонения (если таковые вдруг есть) в развитии гениталий, а также воспалительные процессы.

У малышек в младенчестве часто, из-за особенностей развития организма возникают такие состояния, и именно детский гинеколог назначит лечение или проведет консультацию, как избежать подобных проблем.

Даже если визуально нет никаких отклонений и малышку ничего не беспокоит, ребенка важно показать детскому гинекологу для профилактики заболеваний, которые возникают из-за воспаления половых органов, неправильной интимной гигиены, местных аллергических реакций и на фоне дефицита эстрогена (что характерно в этом возрасте для девочек)

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Перед тем, как пойти в школу, девочки также проходят профилактический осмотр (в 5-6 лет). Это нужно для оценки правильности и своевременности полового созревания девочки. И конечно же, в период полового созревания визит к гинекологу, даже если развитее вашей дочери идет, "как по учебнику", просто необходим. Перед посещением врача девочке важно знать и понимать, что с ней происходит.

Родителям также важно знать, что в 9-11 лет до начала половой жизни следует сделать вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Вакцина вводится дважды внутримышечно с интервалом в один месяц. Этот вирус вызывает рак шейки матки во взрослом возрасте, поэтому вакцинация – это профилактика серьезного заболевания.

На что же обратить внимание мамам девочек-подростков?

Маме девочки важно понять, что в период полового созревания организм ее ребенка работает в условиях повышенной гормональной нагрузки, происходят важные процессы роста и перестройки. В это время часто возникают дефициты тех или иных витаминов и важно не пропустить такие моменты. Сама девочка к 9-10 годам уже должна знать, что произойдет в ее организме и почему. Вообще говорить с детьми об их половом созревании и сексе нужно намного раньше, чем у них появляются вторичные половые признаки.

Сейчас все чаще наблюдается преждевременное половое созревание девочек. Но не менее важно не упустить ситуацию, когда менструация у девочек не наступает в 13-14 лет: это тоже сигнал для скорейшего визита к гинекологу. Объясните дочери, что профилактический визит к любому врачу, в том числе и гинекологу, нужно делать раз в год. С момента начала первой менструации и до 18-ти лет девочка посещает женского врача с родителями, чаще всего с мамой (с тем, с кем ребенку комфортнее). А уже будучи взрослой, дочь сама будет ходить на профилактические осмотры.

Первые месячные у девочек часто нерегулярные, поэтому девочки могут волноваться: мамам следует их упокоить и поддержать, это нормально.

Растущему организму нужно время для формирования правильных гормональных взаимосвязей в организме. Если же после года менструации не идут ежемесячно, это повод для более тщательного обследования.

Расскажите дочери, как удобно вести менструальный календарь / Фото: freepik.com

Расскажите дочери, как удобно вести менструальный календарь: отмечать первый и последний день каждой менструации и ее характер. Современные приложения для телефонов значительно упростили эту задачу. Важный момент: следите за весом дочери, если она резко начала набирать вес, то это может быть сигналом нарушения в гормональной системе ребенка.

Что делать, чтобы девочка не боялась и не смущалась?

Важно найти профессионала, который создаст с девочкой позитивную психологическую связь. Тогда в будущем у девушки не будет негативного отношения к врачу-гинекологу. Если ваши отношения с дочерью доверительные, она подготовлена и знает о том, как будет меняться ее тело, то лишнего беспокойства не произойдет. Но все равно, даже если дочь не боится идти к гинекологу, не давите на ребенка, не принуждайте к осмотру или взятию анализов при первом же визите, если ничего не беспокоит.

Хорошо заранее дома подготовить с дочерью список вопросов, которые она хотела бы задать врачу. Возможно врач еще при записи на консультацию посоветует сразу провести УЗИ органов малого таза трансабдоминально (наружным датчиком). Чтобы оценить состояние внутренних половых органов девочки: тогда объясните, что перед исследованием нужно будет пить воду, чтобы наполнить мочевой пузырь. Также объясните дочери, как проводят осмотр гинекологи, почему это делается и что вы все время будете рядом с ней.

Когда обязательно обратиться к детскому гинекологу?

Если месячные нерегулярные через год от их появления, и их длительность менее 21 дня и более 38, важно не тянуть с посещением врача. Также покажите дочь гинекологу, если:

К 13-14 годам не появляются оволосение подмышек, лобка, набухание молочных желез и другие вторичные половые признаки. А также, если такие признаки появились рано, в 10-11 лет. Если менструация не началась после 14 лет. Когда месячные у девочки обильные и болезненные, или есть выделения из влагалища, не типичные для менструальных. При резком наборе веса, избытке волос на теле и лице. При острых или тянущих длительных болях внизу живота. Посетить гинеколога также важно при начале половой жизни.

А когда девочке лучше идти к гинекологу с личными вопросами?

Первый "взрослый" визит рекомендуется планировать для девушки в возрасте 15-16 лет, когда у нее уже сформированы каике-то вопросы по ее женскому здоровью, актуальны вопросы контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем.

Первый визит к гинекологу формирует важную привычку следить за женским здоровьем / Фото: freepik.com

Современный мир предоставляет доступ к разной информации и важно, чтоб ее предоставил эксперт на понятном языке. Поэтому к выбору своего врача следует отнестись очень внимательно. После первого посещения гинеколога уточните у дочери, насколько ей было комфортно.

Знайте, что первый визит к гинекологу формирует важную привычку, которая будет для женщины основой здоровья и уверенности в себе на всю жизнь!

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