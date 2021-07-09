Коли вести дочку до гінеколога вперше і навіщо це потрібно

Навіть у однорічної дівчинки можуть виникати проблеми, лікуванням яких займається гінеколог. А при початку місячних дівчаткам тим паче важливий огляд фахівця

Показати дочка дитячого гінеколога важливо ще задовго до статевого дозрівання / Фото: freepik.com

Дитячий гінеколог – такий самий важливий фахівець для здоров'я дівчинки, як педіатр або сімейний лікар. На момент статевого дозрівання мамі важливо буде коректно розповісти їй про те, що відбуватиметься з тілом під час місячних, і що в деяких випадках потрібно звернутися до лікаря.

Але чому потрібно звертатися до дитячого гінеколога і в більш ранньому віці дівчаток, коли вперше краще відвідати гінеколога дівчинці-підлітку та як вчинити, щоб такий візит не став для дитини психологічно неприємний, розповіла гінеколог-ендокринолог Вікторія Барановська. А ми бажаємо, щоб з вашим емоційним і фізичним здоров'ям було все гаразд, а літо – незабутнім: тому ловіть 10 ідей, як урізноманітити літню пору.

Вікторія Барановська / Фото: прес-служба

Навіщо показувати дівчаток гінекологу в ранньому віці?

Кожна жінка запам'ятовує свій перший візит до жіночого лікаря, тому дуже важливо, чи буде це для дівчинки позитивний досвід або лікар, якого вона потім намагатиметься уникати все життя. У дитячому віці такого огляду дитина просто не пам'ятатиме: плановий огляд гінекологом дівчаткам проводять на 1-му році життя. Це важливо, щоб помітити відхилення (якщо такі раптом є) в розвитку геніталій, а також запальні процеси.

У малечі в дитинстві часто, через особливості розвитку організму виникають такі стани, і саме дитячий гінеколог призначить лікування або проведе консультацію, як уникнути подібних проблем.

Навіть якщо візуально немає жодних відхилень і малечу нічого не турбує, дитину важливо показати дитячому гінекологу для профілактики захворювань, які виникають через запалення статевих органів, неправильну інтимну гігієну, місцеві алергічні реакції і на тлі дефіциту естрогену (що характерно в цьому віці для дівчаток)

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Перед тим, як піти до школи, дівчатка також проходять профілактичний огляд (у 5-6 років). Це потрібно для оцінки правильності та своєчасності статевого дозрівання дівчинки. І звичайно ж, в період статевого дозрівання візит до гінеколога, навіть якщо розвиток вашої дочки йде, "як за підручником", просто необхідний. Перед відвідуванням лікаря дівчинці важливо знати й розуміти, що з нею відбувається.

Батькам також важливо знати, що в 9-11 років до початку статевого життя слід зробити вакцинацію від вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Вакцина вводиться двічі внутрішньом'язово з інтервалом в один місяць. Цей вірус викликає рак шийки матки в дорослому віці, тому вакцинація – це профілактика серйозного захворювання.

На що ж звернути увагу мамам дівчаток-підлітків?

Мамі дівчинки важливо зрозуміти, що в період статевого дозрівання організм її дитини працює в умовах підвищеного гормонального навантаження, відбуваються важливі процеси росту і перебудови. В цей час часто виникають дефіцити тих чи інших вітамінів і важливо не пропустити такі моменти. Сама дівчинка до 9-10 років вже має знати, що станеться в її організмі і чому. Взагалі говорити з дітьми про їхнє статеве дозрівання і секс потрібно набагато раніше, ніж у них з'являються вторинні статеві ознаки.

Зараз все частіше спостерігається передчасне статеве дозрівання дівчаток. Але не менш важливо не упустити ситуацію, коли менструація у дівчаток не настає в 13-14 років: це теж сигнал для якнайшвидшого візиту до гінеколога. Поясніть дочці, що профілактичний візит до будь-якого лікаря, зокрема гінеколога, потрібно робити раз на рік. З моменту початку першої менструації і до 18-ти років дівчинка відвідує жіночого лікаря з батьками, найчастіше з мамою (з тим, з ким дитині комфортніше). А вже у дорослому віці, дочка сама ходитиме на профілактичні огляди.

Перші місячні у дівчаток часто нерегулярні, тому дівчатка можуть хвилюватися: мамам слід їх заспокоїти й підтримати, це нормально.

Організму, який зростає, потрібен час для формування правильних гормональних взаємозв'язків в організмі. Якщо ж після року менструації не йдуть щомісяця, це привід для більш ретельного обстеження.

Розкажіть дочки, як зручно вести менструальний календар / Фото: freepik.com

Розкажіть дочці, як зручно вести менструальний календар: відзначати перший і останній день кожної менструації та її характер. Сучасні програми для телефонів значно спростили цю задачу. Важливий момент: стежте за вагою дочки, якщо вона різко почала набирати вагу, то це може бути сигналом порушення в гормональній системі дитини.

Що робити, щоб дівчинка не боялася і не соромилася?

Важливо знайти професіонала, який створить з дівчинкою позитивний психологічний зв'язок. Тоді в майбутньому у дівчини не буде негативного ставлення до лікаря-гінеколога. Якщо ваші відносини з дочкою довірчі, вона підготовлена і знає про те, як буде змінюватися її тіло, то зайвого занепокоєння не відбудеться. Та однаково, навіть якщо дочка не боїться йти до гінеколога, не тисніть на дитину, не примушуйте до огляду або взяття аналізів при першому ж візиті, якщо нічого не турбує.

Добре заздалегідь вдома підготувати з дочкою список питань, які вона хотіла б задати лікареві. Можливо лікар ще під час запису на консультацію порадить відразу провести УЗД органів малого таза трансабдомінально (зовнішнім датчиком). Щоб оцінити стан внутрішніх статевих органів дівчинки: тоді поясніть, що перед дослідженням потрібно буде пити воду, щоб наповнити сечовий міхур. Також поясніть дочці, як проводять огляд гінекологи, чому це робиться і що ви весь час будете поряд з нею.

Коли обов'язково звернутися до дитячого гінеколога?

Якщо місячні нерегулярні через рік від їхньої появи, і їхня тривалість менша за 21 день і більша за 38, важливо не зволікати з відвідуванням лікаря. Також покажіть дочку гінекологу, якщо:

До 13-14 років не з’являються оволосіння пахв, лобка, набухання молочних залоз та інші вторинні статеві ознаки. А також, якщо такі ознаки з'явилися рано, в 10-11 років. Якщо менструація не почалася після 14 років. Коли місячні у дівчинки рясні і хворобливі, або є виділення з піхви, які не типові для місячних. При різкому наборі ваги, надлишку волосся на тілі та обличчі. При гострих або тягучих тривалих болях внизу живота. Відвідати гінеколога також важливо при початку статевого життя.

А коли дівчинці краще йти до гінеколога з особистими питаннями?

Перший "дорослий" візит рекомендується планувати для дівчини у віці 15-16 років, коли у неї вже сформовані якісь питання щодо її жіночого здоров'я, актуальні питання контрацепції і захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Перший візит до гінеколога формує важливу звичку стежити за жіночим здоров'ям / Фото: freepik.com

Сучасний світ надає доступ до різної інформації і важливо, щоб її надав експерт зрозумілою мовою. Тому до вибору свого лікаря слід поставитися дуже уважно. Після першого відвідування гінеколога треба запитати у дочки, наскільки їй було комфортно.

Знайте, що перший візит до гінеколога формує важливу звичку, яка буде для жінки основою здоров'я і впевненості в собі на все життя!

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