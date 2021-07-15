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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как развеселить малыша в дороге, развивая его речь – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
15 июля, 08:00
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Евгений Комаровский предложил три устные игры, играя в которые по дороге на дачу или путешествуя, ребенок не только будет занят, но и сможет развивать свою речь
На прогулке или по дороге на дачу можно играть в устные развивающие игры
На прогулке или по дороге на дачу можно играть в устные развивающие игры / Фото: Сегодня

Как занять ребенка в поездке к морю или по дороге на дачу, чтобы он не скучал, да еще с пользой? Поиграйте с ним в три устные игры, которые развеселят всю семью и помогут малышам (да и взрослым) лучше овладеть своей речью. Что это за полезные игры – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Вообще, чтоб ребенок хорошо говорил, нужно начинать с ним общаться как можно раньше, отмечает педиатр. А натренировать и развить не только речь, но и мышление ребенку помогут игры, для которых не нужны специальные игрушки.

А для родителей мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. А еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Игра "Вы поедете на бал" поможет скоротать время и заставит думать

Задача ведущего – спровоцировать участников игры рассмеяться, а также сказать слово "да", "нет", "черный", "белый". Начинается с классического вопроса "Вы поедете на бал?", если ребенок ответит "да" или "нет", то он проиграл. Отвечать нужно "возможно", "конечно же" и так далее.

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Затем уже дело за вашей фантазией – чтобы заставить ребенка включить соображение и не сказать запретное слово. Например, при опросе "А вы поедете на карете или верхом на извозчике?" ребенку очень трудно не засмеяться. И так по кругу, ведущие и игроки меняются местами.

В тренде

Игра "на букву П" развивает и речь, и мышление

Принцип игры – как в "крокодиле", когда один человек загадывает слово другому, но тот должен не жестами показать, а объяснить зрителям словами только на букву "п", что же за слово ему загадали, пока его не отгадают. Ведущий, который загадал слово, может подкидывать игрокам ассоциации, которые помогут разгадать слово, но все они должны начинаться с буквы "п", например – это пища, помещение, или комментировать – почти, похоже, плохо.

Развивающая игра "Угадайка" для всей семьи

Ведущий загадывает слово (существительное) и называет только его первую букву. Игроки выясняют, что это за слово с помощью вопросов. Например, загадали слово "балет" и ведущий озвучил букву "б". Игроки спрашивают: "Это животное", а ведущий должен ответить, упомянув слово с буквой "б", например – "нет, это не белка".

С помощью устных игр можно провести время с пользой, а не просто весело
С помощью устных игр можно провести время с пользой, а не просто весело / Фото: unsplash.com

Если кто-то говорит – "это танец или хореография", то ведущий может сказать "нет, это не бачата", тогда игра продолжится. Когда у ведущего закачиваются слова и он не может ответить, чтобы использовать слово на букву "б", то он сдается и меняется местами с тем, кто загадал слово.

Также мы ранее писали, как избежать детских домашних травм.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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