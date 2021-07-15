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Як розвеселити малюка в дорозі, розвиваючи його мову – порада доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
15 липня, 08:00
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Євген Комаровський запропонував три усні гри, граючи в які по дорозі на дачу або подорожуючи, дитина не тільки буде зайнята, але і зможе розвивати свою мову
На прогулянці або по дорозі на дачу можна грати в усні розвиваючі ігри
На прогулянці або по дорозі на дачу можна грати в усні розвиваючі ігри / Фото: Сьогодні

Як зайняти дитину в поїздці до моря або по дорозі на дачу, щоб вона не нудьгувала, та ще з користю? Пограйте з ним в три усні гри, які розвеселять всю сім'ю і допоможуть малятам (та й дорослим) краще оволодіти своєю промовою. Що це за корисні гри – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

Взагалі, щоб дитина добре говорила, потрібно починати з нею спілкуватися якомога раніше, відзначає педіатр. А натренувати і розвинути не тільки промову, а й мислення дитині допоможуть гри, для яких не потрібні спеціальні іграшки.

А для батьків ми зібрали 10 лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Гра "Ви поїдете на бал" допоможе скоротати час і змусить думати

Завдання ведучого – спровокувати учасників гри розсміятися, а також сказати слово "так", "ні", "чорний", "білий". Починається з класичного питання "Ви поїдете на бал", якщо дитина відповість "так" або "ні", то вона програла. Відповідати потрібно "можливо", "звичайно ж" і так далі.

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Потім вже справа за вашою фантазією – щоб змусити дитину включити міркування і не сказати заборонене слово. Наприклад, при опитуванні "А ви поїдете на кареті або верхи на візнику" дитині дуже важко не засміятися . І так по колу, провідні гравці міняються місцями.

В тренді

Гра "на букву П" розвиває і мова, і мислення

Принцип гри – як в "крокодила", коли одна людина загадує слово іншій, але той повинен не жестами показати, а пояснити глядачам словами тільки на букву "п", що ж за слово йому загадали, поки його не відгадають. Ведучий, який загадав слово, може підкидати гравцям асоціації, які допоможуть розгадати слово, але всі вони повинні починатися з літери "п", або коментувати – поруч (якщо майже вгадав) ,або погано (якщо взагалі далеко).

Розвиваюча гра "Угадайка" для всієї родини

Ведучий загадує слово (іменник) і називає тільки його першу букву. Гравці з'ясовують, що це за слово за допомогою питань. Наприклад, загадали слово "балет" і ведущий озвучив букву "б". Гравці запитують: "Це тварина?", а ведущий повинен відповісти, згадавши слово з буквою "б", наприклад – "Ні, це не білка".

За допомогою усних ігор можна провести час з користю, а не просто весело
За допомогою усних ігор можна провести час з користю, а не просто весело / Фото: unsplash.com

Якщо хтось каже – "Це танець або хореографія?", то ведущий може сказати "Ні, це не бачата", тоді гра продовжиться. Коли у ведучого закачуються слова і він не може відповісти, щоб використовувати слово на букву "б", то він здається і міняється місцями з тим, хто загадав слово.

Також ми раніше писали, як уникнути дитячих домашніх травм.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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