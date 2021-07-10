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Чем ребенок часто травмируется дома и как этого избежать – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
10 июля, 08:30
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Евгений Комаровский рассказал, что частая детская бытовая травма – упавший на малыша телевизор. Избежать трагедии поможет элементарная внимательность родителей
Одна из частых детских бытовых травм – упавший на малыша телевизор
Одна из частых детских бытовых травм – упавший на малыша телевизор / Фото: Сегодня

Увы, но современные телевизоры и другие гаджеты легко теряют равновесие: интернет пестрит видео, где техника падает малышам на головы и не только. Как избежать таких частых бытовых травм и защитить малышей, напомнил родителям известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Причем тут именно телевизор, если он вообще висит на стене?

Как отмечает Евгений Комаровский, во многих семьях телевизоры стоят на тумбочках, комодах и ребенок легко может перевернуть их на себя. Особенно если это современная, легкая модель на подставке.

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К сожалению, родители не всегда обращают внимание, насколько легко современные телевизоры теряют равновесие. Поэтому самый безопасный вариант – прикрепить телевизор к стене.

Но даже если гаджет закреплен на стене, то важно закрепить телевизор именно надежными кронштейнами, чтобы ребенок не мог его стянуть.

А если некуда вешать телевизор, то что делать?

Приобретите специальные страховочные ремни и надежно закрепите телевизор. Кроме этого, создайте условия, чтобы малыш не мог дотянуться до розетки, антенного кабеля, электропроводов.

Телевизор, стоящий на тумбочке, ребенок легко может перевернуть на себя
Телевизор, стоящий на тумбочке, ребенок легко может перевернуть на себя / Фото: freepik.com

Поскольку наравне с падающими телевизорами дети дома довольно часто травмируются электрическим током.

Также раньше мы писали, что доктор Комаровский сказал о фруктах в рационе детей.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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