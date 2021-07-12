Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Спорт Лайвстайл Лайфхакер Техно

Канны-2021

Новая пассия Тома Круза

Серега поддержал Лукашенко

Atlas Weekend

Самое дорогое

Кот-звезда
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Действительно ли некоторые продукты вызывают рак – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 июля, 15:00
Копировать ссылку
Евгений Комаровский рассказал, что связь между питанием и онкологией преувеличена. Но некоторые продукты и образ жизни правда повышают риски заболеть раком
Злоупотребление алкоголем и колбасой повышают риски развития рака
Злоупотребление алкоголем и колбасой повышают риски развития рака / Фото: Сегодня

Продуктов, которые бы 100% приводили к развитию онкологии, как и диеты, которая полностью убережет от рака, нет. Об этом заявил известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале. Но, тем не менее, врач отметил, что между культурой питания человека и развитием онкологии связь действительного есть.

А мы уверены, что существует взаимосвязь между удачно проведенным временем и хорошим настроением: поэтому ловите 10 идей, которые помогут сделать ваше лето особенно интересным.

Какие же продукты могут увеличить риск развития рака?

Существуют определенные факторы, постоянное воздействие которых на организм человека действительно увеличивает риски развития онкологии. Например, злоупотребление алкоголем, боле одной дозы в день (доза – рюмка водки) увеличивает риск развития рака груди, гортани и прямой кишки.

Избыток алкоголя в вашем рационе может привести к раку
Избыток алкоголя в вашем рационе может привести к раку / Фото: Unsplash

Другой из факторов – лишний вес, как следствие неправильного питания, увеличивает риске развитии сразу нескольких видов рака. К этому же фактору относится красное мясо, особенно, как отметил доктор Комаровский, обработанное (колбаса, сосиски), оно менее полезно в плане профилактики онкологии, чем птица и рыба.

Не стоит налегать на энергетические напитки, особенно сладкие: вообще сладкая газировка, как и любой продукт, в котором много сахара, к полезным не относится. Все они приводят к лишнему весу, а лишний вес, ка уже сказано, увеличивает риски развития рака.

Как же снизить риски развитии рака из-за питания?

Один из эффективных способов профилактики рака – это контролировать свой вес. Помогут в этом овощи и фрукты, которые следуют ежедневно добавлять в рацион. Относительно того же мяса – важно, как вы его готовите: полезно запеченное и варено, а не зажаренное до углей. Медициной доказано, что самая полезная для поддержания здоровья, и профилактики рак в том числе – это средиземноморская диета, так что изучите этот тип питания. Особенно те, у кого близкие родственники болели или умерли от рака.

Читайте также:

Также снижайте потребление не только сахара, а соли, жиров. А вот взаимосвязь между молочной продукцией и развитием онкологии, как отметил Евгений Комаровский, не доказана. Также, как и нет доказательство того, что голодание защитит вас от развития рака. Поэтому лучшая профилактика онкологии – это рациональное питание и активный способ жизни.

Также ранее мы писали о том, зачем есть овощи каждый день.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Путешествовать за границу бюджетно – реально!
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

В Каннах показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст"

Узнать больше
Цитата дня

У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

Анна Седокова певица
Больше признаний от Ани
Канны-2021: Белла Хадид в платье с ожерельем-легкими Schiaparelli
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять