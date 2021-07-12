Действительно ли некоторые продукты вызывают рак – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, что связь между питанием и онкологией преувеличена. Но некоторые продукты и образ жизни правда повышают риски заболеть раком

Злоупотребление алкоголем и колбасой повышают риски развития рака / Фото: Сегодня

Продуктов, которые бы 100% приводили к развитию онкологии, как и диеты, которая полностью убережет от рака, нет. Об этом заявил известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале. Но, тем не менее, врач отметил, что между культурой питания человека и развитием онкологии связь действительного есть.

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Какие же продукты могут увеличить риск развития рака?

Существуют определенные факторы, постоянное воздействие которых на организм человека действительно увеличивает риски развития онкологии. Например, злоупотребление алкоголем, боле одной дозы в день (доза – рюмка водки) увеличивает риск развития рака груди, гортани и прямой кишки.

Избыток алкоголя в вашем рационе может привести к раку / Фото: Unsplash

Другой из факторов – лишний вес, как следствие неправильного питания, увеличивает риске развитии сразу нескольких видов рака. К этому же фактору относится красное мясо, особенно, как отметил доктор Комаровский, обработанное (колбаса, сосиски), оно менее полезно в плане профилактики онкологии, чем птица и рыба.

Не стоит налегать на энергетические напитки, особенно сладкие: вообще сладкая газировка, как и любой продукт, в котором много сахара, к полезным не относится. Все они приводят к лишнему весу, а лишний вес, ка уже сказано, увеличивает риски развития рака.

Как же снизить риски развитии рака из-за питания?

Один из эффективных способов профилактики рака – это контролировать свой вес. Помогут в этом овощи и фрукты, которые следуют ежедневно добавлять в рацион. Относительно того же мяса – важно, как вы его готовите: полезно запеченное и варено, а не зажаренное до углей. Медициной доказано, что самая полезная для поддержания здоровья, и профилактики рак в том числе – это средиземноморская диета, так что изучите этот тип питания. Особенно те, у кого близкие родственники болели или умерли от рака.

Также снижайте потребление не только сахара, а соли, жиров. А вот взаимосвязь между молочной продукцией и развитием онкологии, как отметил Евгений Комаровский, не доказана. Также, как и нет доказательство того, что голодание защитит вас от развития рака. Поэтому лучшая профилактика онкологии – это рациональное питание и активный способ жизни.

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