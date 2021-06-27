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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что делать, если годовалый ребенок капризничает – отвечает доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 июня, 08:30
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Евгений Комаровский рассказал, если ребенок криком гнет свою линию, то реагировать не нужно. Где грань между манипуляцией и реальными проблемами – в материале
Чуть повзрослевший малыш плачем реагирует на решение родителей, с которыми он не согласен
Чуть повзрослевший малыш плачем реагирует на решение родителей, с которыми он не согласен / Фото: Сегодня

Ребенка как будто поменяли: здоровый начал орать, если дают еду, что ему не нравится, не хочет оставаться без мамы, не сидит с папой. Знакомая ситуация? Родители тут же идут на поводу у крохи, чтобы он престал плакать. Но детский врач высшей категории Евгений Комаровский считает, что в таких случаях проблема не в здоровье малыша, а в том, как его правильно воспитывать дальше.

Об этом известный педиатр рассказал в своем инстаграм-журнале. Не всегда стоит идти у малыша на поводу, особенно у более взрослого: например, как разнообразить ему каникулы подскажут 10 креативных лайфхаков, которые сделают эту горячую пору незабываемой

Почему здоровый ребенок начинает орать на "ровном месте"

Эта проблема из области педагогики, считает Евгений Комаровский, а не педиатрии. Таким образом чуть повзрослевший малыш реагирует на решение родителей, с которыми он не согласен: проявляет силу воли, кричит, сопротивляется.

В итоге родители меняют свое решение: дают любимую еду, разрешают не спать, мама остается с ребенком вместо запланированного похода в спортзал и т.д. Поэтому родителям следует выработать единую модель воспитания и поведения, и следовать ей.

Но если ребенок будет долго плакать, это не навредит?

Очевидно, что многие родители боятся, что длительный плач малыша каким-то образом негативно скажется на его психическом развитии. Но в итоге, идя у него на поводу, сами формируете у крохи такую модель поведения, которая крайне плохо отражается на развитии ребенка и его умении общаться с окружающими.

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Евгений Комаровский в таких случаях советует взять волю в кулак и воспитывать ребенка в соответствии с общепринятыми законами педагогики. Которые трактуют, что главные все-таки — мама и папа, а не годовалый ребенок.

Также мы писали о том, как собрать ребенка на прогулку в лес.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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